Con sólo 12 años, Thiago Gauna es la revelación de las clases de Zumba

Su papá es de Temperley y desde que lo llevó a bailar con Jesica Cirio, los instructores más conocidos lo convocan para que participe en el escenario. “Sueño con tener mi academia”, dice.

Con apenas 12 años, Thiago Gauna se convirtió en un furor dentro del mundo Zumba.

Hace un mes y medio bailó con Jesica Cirio en Lomas y desde ese entonces fue convocado para participar de clases junto a los instructores más importantes. “Siempre me gustó bailar, me encantaría ser instructor de Zumba, pero por mi edad aún no puedo. Mi sueño es tener mi propia academia de baile”, asegura el pequeño, que deja sin palabras a todos cuando se mueve arriba del escenario.

Germán, el papá de Thiago, vive en el barrio San José, de Temperley, y fue él quien lo llevó a una de las clases itinerantes de Zumba que ofrece Jesica Cirio en Lomas: “Cuando lo vio, lo invitó a bailar al lado de ella y enseguida lo felicitó porque Thiago se transforma cuando pisa un escenario”.

Gracias a esa posibilidad y a la respuesta de la gente, los papás de Thiago vieron lo feliz que se siente al bailar y lo apoyan en esta nueva etapa. “Thiago había bailado en el colegio un tema de axe y yo lo subí a las redes, enseguida se viralizó y hasta Marcelo Tinelli lo compartió en su Facebook”, recuerda el papá del nene, que hasta se animó a bailar en el Obelisco con el instructor de Brasil, Marlon Alves, quien tras el encuentro lo invitó a bailar en la Master Class que brindó en Buenos

Aires. “Comencé a tomar clases gracias a los profes Julián Morán y Sol Denis, a los que quiero agradecer porque me ayudan a perfeccionarme”, señala Thiago, quien recientemente fue convocado por la bailarina Adabel Guerrero, que también es instructora de Zumba.

Carla, la mamá del pequeño zumbero, dice que “Thiago está feliz” y por eso lo apoyan y lo llevan a todos los lugares de donde lo convocan. Para conocerlo: Facebook/ Thiago Baila Ok.