Con Messi de titular, arranca la era Bauza en la Selección

El DT convenció a la Pulga de regresar tras su renuncia y estará desde el inicio. Además, probará nuevos nombres como Mas, Dybala y Pratto.

Edgardo Bauza debuta hoy oficialmente como director técnico de la Selección Argentina. El DT hizo borrón y cuenta nueva, logró repatriar a Lionel Messi y buscará un triunfo que termine de limpiar las “malas ondas” que nublan al combinado nacional. Desde las 20.30, el Patón tendrá una prueba de fuste ante la Selección de Uruguay en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Para ello, el ex entrenador de San Pablo decidió meter mano en el equipo y armar un once con algunas viejas caras nuevas. Por caso, Emanuel Mas (dirigido por Bauza en su paso por San Lorenzo) volverá a ocupar un lugar en el lateral de la defensa, al igual que Pablo Zabaleta, relegado durante la era Martino por Gabriel Mercado. Por otra parte, en el ataque, estará Lucas Pratto, de gran presente en el Atlético Mineiro, y unos metros más atrás, conformando una línea de tres volante ofensivos, Paulo Dybala, una de las figuras del Calcio. Ángel Di Maria y Leo Messi, de regreso tras su renuncia en la última final perdida por la Copa América Centenario, completarán ese frente. En el conjunto del Maestro Tabárez, todo indica que Cristian Rodríguez sería titular aunque no se descarta la posibilidad de que el ex Boca, Nicolás Lodeiro, este en su lugar en la mitad de la cancha. Además, en principio, Gastón Silva, quien juega en el Granada de España, ocupará el lateral izquierdo de la defensa en lugar de Álvaro Pereira. ■