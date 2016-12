Con más alegrías que tristezas, los del Sur cerraron un año de balance positivo

En mujeres, Lomas finalizó 11° en su regreso a la élite y Banfield gritó campeón y ascendió. En varones, el equipo de Arenales terminó sexto en la A, y el Taladro se quedó con las ganas.

Hubo alegrías y tristezas. Vueltas olímpicas y descensos. En la temporada que acaba de terminar, los equipos de Lomas Athletic, Banfield y Lanús cumplieron la mayoría de los objetivos que se propusieron y cerraron el 2016 con un balance positivo.

Las tres instituciones, con sus distintos equipos, tuvieron actuaciones para todos los gustos, con algunas categorías que estuvieron por encima de lo esperado y otras que no cumplieron con la meta propuesta al inicio de la temporada.

LOMAS ATHLETIC. En la rama femenina, el equipo principal de las Conejas no tuvo un gran año en su regreso a la máxima categoría, pero cumplió con el objetivo de evitar el descenso y finalizó en el puesto 11 con 33 unidades, producto de ocho victorias, nueve empates y 13 derrotas.

En este sentido, la segunda parte fue mejor que la primera, a pesar que a mitad de año sufrió la ida a Holanda de la goleadora Agustina Albertario, lo que trajo una merma en la cantidad de goles del equipo.

Pese a esa sensible baja y con menos poderío ofensivo, en la segunda mitad el equipo sumó cinco victorias y sufrió apenas cuatro derrotas. Gracias a eso, pudo cerrar con una sonrisa el año.

En tanto, en la Primera C, Lomas D logró la salvación en la última fecha y seguirá en la tercera categoría en la próxima temporada. El equipo de Arenales consiguió festejar gracias a la recta final que tuvo: ganó 12 de los últimos 15 puntos en juego.

Distinta suerte corrió Lomas B, quien tuvo un andar irregular a lo largo del 2016, nunca pudo enderezar el rumbo y descendió a la Primera D.

Por otra parte, en la rama masculina, el elenco conducido por Jorge Lombi creció mucho con el correr del torneo y cerró un buen ciclo al finalizar en la sexta colocación, a seis puntos de los que ingresaron a los playoff.

El rendimiento del equipo de Lomas se consolidó al pasar las fechas y cerró la temporada con 55 unidades, gracias a 16 victorias, siete empates y siete derrotas.

BANFIELD. El Taladro se destacó en las ramas femeninas y masculinas, aunque las chicas fueron las únicas que lo pudieron coronar con un título y un ascenso.

El equipo femenino de Banfield dominó a gusto en la Primera C y, a cuatro fechas antes de la finalización del torneo, se coronó campeón y se aseguró el ascenso a la segunda categoría del hockey metropolitano. Los números hablan por sí solos. Terminaron con 21 victorias, cinco empates y cuatro derrotas, superando por 12 unidades al escolta Universitario La Plata.

Los chicos, por su parte, también tuvieron un gran año en la Primera B y estuvieron muy cerca de conseguir el ascenso a la Primera División. Con un coeficiente de 29 victorias, tres empates y apenas dos igualdades, el equipo se ubicó en el segundo puesto, a seis unidades del campeón Universitario La Plata.

De esta manera, Banfield se aseguró jugar un repechaje con Quilmes High School para conseguir el segundo ascenso, pero no logró sostener la ventaja conseguida en el primer partido (ganó 2-1) y en la revancha, tras caer por la misma diferencia, perdió la oportunidad en la definición de penales australianos.

LANÚS. En la rama femenina, el Granate realizó un gran torneo en la Primera D y logró el ascenso al imponerse a Regatas de Avellaneda en el repechaje con un equipo de la Primera C. Lanús ganó el primer partido 2-1 y en la revancha lo hizo por 5-3 para cerrar un global de 7-4.

En tanto, en el plano masculino, los chicos hicieron un aceptable torneo en Primera B, en el que terminaron en la novena colocación con 56 puntos, producto de 17 victorias, tres empates y 14 derrotas. La segunda vuelta fue mejor que la primera, y ése es un buen indicio pensando en lo que será la próxima temporada. ■