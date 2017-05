Emitieron un audio de Rocío Oliva donde amenaza a Gianinna Maradona, en un mensaje de voz que le envió a su ex Diego Maradona: “Sé adónde va a bailar tu hija Gianinna. Cuando me la encuentre, te la cago a trompadas. Ahora me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie”, dice la futbolista, evidentemente furiosa. ¡Son de Diez!