Con hambre de gol, el Tibu Vázquez busca su revancha

A pesar de algunas ofertas, el goleador decidió quedarse en Temperley para cambiar su imagen. “Estoy convencido de que lo lograré”, remarcó.

Luciano Vázquez arribó a Temperley con grandes ilusiones y con la idea de convertirse en la carta de gol del equipo, pero estuvo lejos de conseguirlo y ahora, con las energías recargadas y luego de desechar algunas propuestas, busca cambiar murmullos por aplausos en lo que resta del campeonato.

“No me hubiese perdonado irme con la imagen que dejé en el primer semestre, que fue floja desde todo punto de vista, y por eso decidí quedarme. Es una revancha personal, y estoy convencido de que lo conseguiré”, remarcó Vázquez, en una dura autocrítica personal.

En el primer semestre, el delantero nunca se afianzó en el equipo, no convirtió goles y además perdió su lugar en la alineación principal con el correr de los partidos, y él lo tiene presente. “Nunca me encontré bien físicamente y me costó mucho afianzarme en el equipo. El hecho de no hacer la pretemporada me pasó factura y lo pagué caro”, reconoció.

La situación del delantero cambió en esta pretemporada y hoy es una de las piezas de ataque del técnico Gustavo Álvarez, quien lo devolvió al once inicial durante el receso. Y eso lo llenó de confianza y está convencido en poder revertir la historia.

“Hoy me siento mucho mejor, hice una gran pretemporada y estoy convencido de que la historia cambiará. Me preparo para tener un gran semestre”, remarcó ilusionado. “Estoy seis puntos mejor de cuando llegué al club. Es que me siento bien desde lo físico y lo futbolístico, y con otras herramientas”, agregó el delantero.

Por último, acerca del presente futbolístico del Gasolero, Vázquez valoró la evolución que mostró el equipo con el correr de los amistosos y remarcó que hoy hay una mayor solidez en todas las líneas.

“El equipo mejoró en lo que refiere a volumen de juego, ya no perdemos tan rápido la pelota y además manejamos bien la presión. Atacamos cuando debemos hacerlo y no quedamos desarmados. El equipo está más sólido y mejor parado en todas las líneas”, cerró Vázquez, un delantero que sueña con cambiar su imagen.