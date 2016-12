Con goles y sacrificio, Vombergar se ganó un lugar en el Milrayitas

El delantero fue el máximo anotador de Los Andes en el torneo e hizo un balance sobre su labor. “Fue un semestre muy bueno porque pude aprovechar la oportunidad que me dio Biggeri”, dijo.

Con siete goles en diez partidos, Andrés Vombergar fue uno de los futbolistas con mejor rendimiento en Los Andes en este semestre e hizo un balance “positivo” de sus primeros meses con la camiseta del Milrayitas.

“Desde lo personal, fue un semestre muy bueno porque pude aprovechar la oportunidad que me dio Aníbal (Biggeri). Eso me dejó conforme y contento, pero no puedo quedarme con lo logrado. Todavía debo mejorar muchas cosas”, remarcó el goleador del conjunto lomense. Vombergar, proveniente de Fénix, llegó para ser el tercer delantero del equipo y desde un principio estuvo un paso atrás de Matías Linas y Cristian Bordacahar.

Sin embargo, a partir del triunfo ante Santamarina por la fecha 12, el Alemán se ganó un lugar en el once titular y, a fuerza de sus siete goles, se convirtió en una pieza clave para que el Milrayitas sume victorias importantes y salga de los últimos puestos del torneo de la B Nacional.

Por eso, haciendo un balance del último semestre del equipo, el goleador se mostró conforme con los números realizados y también con la evolución que exhibió el equipo al pasar las fechas.

“Empezamos mal, los resultados no se nos dieron como lo esperábamos y desgraciadamente Marcelo Barrera se tuvo que ir. Después, con la llegada de Biggeri, hubo un progreso en el rendimiento grupal y también en el individual, ya que todos mejoramos el nivel. Creo que el rendimiento fue de menor a mayor y terminamos bien el año”, remarcó Vombergar.

Y con la cabeza puesta en el próximo semestre, el delantero señaló: “Nuestro primer objetivo será clasificar a la Copa Argentina. Restan fechas para eso y daremos todo por conseguirlo. Luego la mente está puesta en terminar lo más arriba posible y para eso tendremos que encontrar más regularidad. A eso apuntaremos”.