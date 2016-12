Chispazos 2.0

Se pudrió todo entre Giannina Maradona y la Princesita Karina. En Twitter Karina publicó un mensaje acusando a la hija de Maradona de haber “ensuciado” a su hija Sol. “No voy a contestar por Twitter! Si tenías algo que decirme agarrrabas el teléfono y me lo decías! Besito”, respondió Giannina. Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter le dijo a la hija del Diez que en una transmisión en Instagram Stories que hizo la hermana del Kun -y donde aparecía también Benjamín y Sol- alguien le habría dicho “maricón” al pequeño lo que provocó la ira de su madre. Advertida del revuelo y tras un llamado de Gianinna a Manchester, Karina cruzó por Twitter a la ex de su pareja, lo que devino en una catarata de tuits entre la ex y la actual de Agüero. Dalma tampoco se quedó afuera y retuiteó: “Odio a las que se hacen las mosquita muerta y son flor de zorritas!”. Y remató con un “Descripción ideal”. ¡Haya paz chicas!