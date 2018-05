Charly García es nuevamente de Oro

El Bicolor arrasó en la entrega de los Premios Gardel y se quedó con seis galardones. Además, por tercera vez en su carrera se llevó el máximo lauro.

A pesar de sus múltiples caídas y derrapes, Charly García supo reinventarse nuevamente con el lanzamiento de “Random”, su nueva aventura, y se convirtió en el gran ganador de la entrega de los Premios Gardel, que entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif).

El Bicolor se quedó con el Gardel de Oro, el galardón que ya había obtenido en 2002 y 2003. Con este triplete, igualó el récord de Abel Pintos, que ya tiene tres estatuillas doradas, de las ediciones de 2013, 2014 y la del año anterior.

Antes de recibir el Oro por Álbum del Año ya había acopiado las estatuillas de Mejor Álbum Artista Masculino de Rock por “Random”, Mejor Diseño de Portada, Producción del Año, Mejor Videoclip por “Lluvia” y también por Ingeniería de Grabación.

La velada, realizada en el CCK y que terminó entrado el miércoles, no escapó a los premiados previsibles, no por esto carentes de mérito. Se llevaron sus estatuillas, Mirandá!, la Bruja Salguero, Dante Spninetta, Los Carabajal, Gustavo Santaolalla, Babasónicos, Omar Mollo y Karina, entre otros.

El galardón máximo se venía venir que iba a parar a manos del ex Serú Girán a medida que iba arrasando en sus respectivas ternas. Además, sus conciertos con localidades agotadas en el Coliseo y el Gran Rex y la cantidad de portadas de revistas que copó en los últimos meses daban cuenta de que este legendario artista estaba de nuevo en el centro de la escena.

De todos modos, “Random” es un disco notable y el propio Charly se encargó de la producción y de tocar gran parte de lo que suena en el álbum, al margen de las notables colaboraciones de los integrantes de su banda, como la cantante Rosario Ortega.

El Bicolor se guardó hasta el fin de la velada conducida por German Paoloski para mostrarse en el escenario y al alzarse con el Oro no se olvidó en la dedicatoria de los artistas que partieron, mientras Palito Ortega le daba la ansiada estatuilla.

“Quiero dedicarle este premio a Carlos Gardel, a María Gabriela Epumer, al ‘Flaco’ Spinetta, al ‘Negro’ García López, a Prince, a Gustavo Cerati. Y hay que prohibir el auto-tune. Gracias”, disparó.

Acto y seguido, se sentó al piano para cerrar la fiesta con una versión de “Inconsciente Colectivo”, a toda orquesta y dedicada a la memoria de Mercedes Sosa, con quien supo grabar este tema. “No se olviden de que la música es música. No está hecha para ser otra cosa. Say No More”, se despidió.

Y para Luis también

En medio de las premiaciones para Charly García, también hubo una estatuilla para Luis Alberto Spinetta. El reconocimiento fue como Mejor Colección de Catálogo para el disco “Spinetta y los Socios del Desierto”.

Se trata de un disco editado en 1997, que estará disponible por primera vez en vinilo, en una caja que además incluirá un álbum de fotos inéditas realizadas por Eduardo “Dylan” Martí, según anunció la compañía Sony.