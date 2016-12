Cerca de un centenar de títulos nacionales ya tienen fecha de estreno en 2017

Después de un 2016 con alrededor de 190 estrenos de realizadores nacionales en salas cinematográficas, el 2017 ya promete, con fechas más o menos aproximadas, cerca de 80 títulos, con nombres entre los que se destacan, entre otros, los de Lucrecia Martel, Santiago Mitre, Albertina Carri, Israel Caetano, Mariano Llinás, Diego Lerman y Alberto Lecchi.

Los conocedores del tema aseguran que la cantidad no hace la calidad, pero ayuda a que de una cifra importante puedan sobresalir un puñado de títulos que puedan justificar la separación que existe entre los que son taquilleros y los que no, porque el promedio, seguramente, dará muestras que se está marchando, más o menos, por un buen camino.

A diferencia de otras temporadas, la que se iniciará el próximo domingo, no tiene por ahora un título taquillero, es decir de aquellos al estilo “El secreto de sus ojos”, “Relatos salvajes” o de comedias pasatistas, como “Me casé con un boludo”, pero sí en cambio otros que tienen nombres y apellidos, de cineastas y figuras que siempre abren expectativas.

Por ejemplo la salteña Lucrecia Martel que, tras un largo proceso, estrenará en junio “Zama”, su versión cinematográfica del libro de Antonio Di Benedetto, que coproduce Pedro Almodóvar y aspira en convertirse en la gran propuesta de la autora de “La ciénaga” y “La niña santa” para un cine nacional que necesita nuevas expresiones de sus autores mas reconocidos.

El primer jueves de enero llegará con una propuesta de género, “Terror 5”, de Sebastián y Federico Rotstein, el riesgo con “Kékszakallu”, de Gastón Solnicki, y el documental “Mi ultimo fracaso”, ópera prima de Cecilia Kang,”Alta cumbia”, de Cristian Jure y “Lo que no se perdona”, de Cristian Barroso.

El tercer jueves de enero, el 19 será el turno de “Nieve negra”, un thriller patagónico de Martín Hodara, con Ricardo Darin y Leonardo Sbaraglia, y el 26 de “Interludio”, debut de Nadia Benedicto, “Vapor”, de Mariano Goldgrob, un viaje de la noche hacia el día, y la enigmática “La valija de Benavidez”, debut de Laura Casabé, con Norma Aleandro y Jorge Marrale.

Para empezar febrero, el 2, se conocerán “La idea de un lago”, un ensayo acerca de la ausencia y la memoria de la premiada Milagros Mumenthaler, que participó en Locarno; el documental-ensayo “Cuatreros”, de Albertina Carri, poco antes de estar presente en Berlín, y también una comedia, la coproducción con Brasil “La venganza”, de Fernando Frahia.

El 9 de febrero, finalmente, se estrenará la coproducción “Neruda”, del chileno Pablo Larrain, un thriller armado a propósito de un momento político del autor de “Los versos del capitán”, con Gael García Bernal, Luis Gnecco y la argentina Mercedes Morán; “Vigilia”, de la debutante Julieta Ledesma, una historia ambientada en Santiago del Estero que tiene como eje una rara reacción animal y humana, con Osmar Núñez y Mireilla Pascual.

También en febrero llegarán “5 AM. Cinco ante los miedos”, de Ezio Massa, mientras que una semana después la coproducción con España “El faro de las horcas”, de Gerardo Olivares, la historia de un niño autista y su relación con ballenas en la Patagonia; “Alanis”, de Anahi Berneri, con Sofia Gala; y “El candidato”, de Daniel Hendler, con él mismo y Ana Katz.

Marzo comenzará el 2, con varios debuts, como “El silencio”, de Arturo Castro Godoy; “Esteros”, de Papu Curotto, el documental “Nosotros/Ellas”, de Julia Pesce; y “Mirá: dejan su huella”, de Poli Martínez Kaplun, además de “Ley primera (La leyenda del gran chamán)”, de Diego Rafecas, con Armand Assante, Juan Palomino, Liz Solari y Tomás Fonzi.

El 9 de ese mes irá “Maracaibo”, de Miguel Angel Rocca, con Jorge Marrale y Mercedes Morán, mientras que el 16 será el turno de “Casi leyendas”, de Gabriel Nesci, con Santiago Segura; “Primero enero”, de Diego Mascambroni que se verá en Berlín, y la coproducción con Puerto Rico “Hugo, Paco y Luis y tres chicas de rosa”, de Edmundo Rodríguez.

El 23 de marzo será la vuelta de Israel Caetano con “El otro hermano”, con Daniel Hendler y Leonardo Sbaraglia, que también aparece en “No te olvides de mi”, de Fernanda Ramondo, después de su paso por Pantalla Pinamar, y el 30, el documental “La memoria de los huesos”, de Francisco Beraudi y “El peso de la ley”, thiller debut como director de Fernán Mirás.

Abril llegará con “Los que aman, odian”, de Alejandro Maci, con Guillermo Francella y Luisana Lopilato, la premiada en Mar del Plata y a esa altura vista en Pinamar “Soldado argentino, solo conocido por Dios”, de Rodrigo Fernández Engler, en coincidencia también “QTH”, de Alex Tossenberger, documental acerca de los custodios del Canal de Beagle y “Soy tu karma”, de WHO, comedia con Willy Toledo y Florencia Peña.

Nombres conocidos llegarán en mayo, con “Los padecientes”, de Nicolás Tuozzo, con un elenco fuerte, encabezado por Benjamín Vicuña, la China Suárez, Nicolás Francella, Angela Torres y Pablo Rago y en junio, quizás después de su paso por Cannes, “Zama”, de Lucrecia Martel, acerca de una historia del siglo XIX, escrita por Antonio Di Benedetto.

Junio parece ser un mes fuerte, porque ese mes también se estrenarán “Las grietas de Jara”, de Nicolás Gil Lavedra, con Joaquín Furriel y Oscar Martínez; “Mamá se fue de viaje”, comedia de Ariel Winograd, con Diego Peretti y Carla Peterson, y “Solo se vive una vez”, del debutante Federico Cueva, que reúne a Peter Lanzani con Santiago Segura.

Para agosto, que como septiembre, muchos consideran los meses del cine nacional, se anuncia “La cordillera”, de Santiago Mitre, en la que Ricardo Darín compone a un presidente que, en una cumbre en Chile, debe sortear problemas políticos y personales, y ya en vísperas de primavera, la comedia “El último traje”, que marca el regreso del guionista Pablo Solarz como director, con Miguel Angel Solá.

Ese mes también se conocerá la coproducción con Canadá “Numb, At the Edge of the End”, thriller de Rodrigo Vila, con Hayden Christensen, Harvey Keitel y Marco Leonardi y sin fecha concreta “Una especie de familia”, de Diego Lerman, “Nadie nos mira”, de Julia Solomonoff; “Los últimos”, debut de Nicolás Puenzo; el filme de doce horas “La flor”, de Mariano Llinas, del que ya se vio su primera parte en Mar del Plata.

Sin fecha, y algunas terminadas o con etapas más avanzada de producción, son “BB&B (Blue, Beautiful & Broken)”, de Tamae Garateguy; “Grand Splendid”, de Anahí Berneri y Sergio Wolf; “Punto ciego”, de Daniel de la Vega; “Trueno en el camino”, Cristian Bernard y Flavio Nardini; “Tita de Buenos Aires”, de Teresa Costantini; “Cump4rsit4”, de Raúl Perrone, y “Desmadre, fragmentos de una relación”, de Sabrina Farji.

Ese listado de comodines incluye también a “El pampero”, de Matias Luchessi, con Julio Chavez; “Vaimbora”, de Juan Sasiain; “Pinamar”, de Federico Goldfrid; “Luciferina”, de Gonzalo Calzada; “Madraza”, de Hernán Aguilar; “Te esperaré,” de Alberto Lecchi, con elenco argentino español encabezado por Dario Grandinetti y Juan Echanove.

También están pendientes los documentales “Mi hist(e)ria en el cine”, de María Victoria Menis y “Todo sobre el asado”, de Mariano Cohn y Gastón Duprat; “Yo Sandro”, de Miguel Matto, “El día nuevo”, de Gustavo Fontán y “No sabes con quien estabas hablando” y “Aterrados”, las dos de Demián Rugna, probablemente un grupo de óperas primas, como “El futuro perfecto”, de Nene Wohlatz; “Clementina”, de Jimena Monteoliva, “Los olvidados”, de Luciano y Nicolás Onetti y “Un relato mesopotámico”, de Laura Sánchez Acosta.