El presidente del Milrayitas, Hernán Celona, fue claro sobre la realidad del club en un mano a mano con Diario La Unión y dijo que “no hay grandes problemas” en la institución. Además, señaló que “hay que enamorar otra vez al socio”.

A los 36 años, y tras la renuncia de Jorge Chizzini, Hernán Celona dejó su rol como Secretario y se transformó en el nuevo presidente de Los Andes. Y si bien reconoce que “la responsabilidad y la exposición es otra”, marcó que el trabajo en el día a día “no cambia mucho” y, sin vueltas, dejó en claro cuál es la situación club. “Hay algunas deudas, pero Los Andes está de pie”, remarcó el presidente.

En una larga charla con Diario La Unión, Celona habló de todo. Del presente institucional, los problemas con los violentos y también de su principal objetivo como presidente: volver a enamorar a los socios e hinchas del Milrayitas.

-¿Cuál es la situación financiera del club?

-Hay algunas deudas, es verdad. Una deuda con AFA que se va solventando, algunos atrasos, pero Los Andes está de pie y no tiene grandes problemas. El plantel está prácticamente al día, el personal del club también. El único atraso es con el personal del predio de Villa Albertina, pero es corto y manejable. ¿Es lo ideal? No. Pero vamos a continuar con el trabajo y usaremos el ingenio para conseguir los recursos.

-¿Esto complica el trabajo en día a día?

-No. El club funciona todos los días y los problemas se solucionan. Podríamos ser más previsibles y tener un presupuesto más ordenado, sí. Sería lo ideal. Hoy no se puede y trabajamos para ser más prolijos ante ciertas cuestiones.

– ¿Hoy cuál es el tema que más los preocupa?

-Hay que volver a enamorar a los socios para que se acerquen y participen. Muchas personas se sienten alejadas y cansadas por los actos de violencia, pero el club no tiene responsabilidad en eso. Nuestro deber es tomar las riendas para solucionarlo. Para eso hay que tener un diálogo directo con el Estado y los organismos de seguridad.

-¿Y esta situación como está hoy en Los Andes?

-Es un tema muy complejo, pero que no sólo pasa en el club. Es verdad que acá el tema es muy complicado. Por suerte, ya tenemos el compromiso del Estado y de los organismos de seguridad para trabajar al respecto. Creo que se va por buen camino, pero aún falta una decisión total del Estado de acabar con los violentos.

-¿Esto alejó a los socios?

– Es uno de los motivos por lo que se alejaron. Por eso, hay que ser claros en el interior del club y contar cómo es el día a día. Esto tampoco impide que el club pueda trabajar. Si logramos estar todos unidos, la institución caminará mejor.

-¿Recuperar al socio es el objetivo principal?

-Sí, sin dudas. Y para eso, debemos trabajar en paz y tranquilidad. Para conseguirlo, necesitamos que cuando Los Andes juegue de local sea en armonía, sin disturbios. Es importante no tener problemas con los violentos para que el hincha regrese.

-Al margen de estos problemas, ¿cómo lo ves institucionalmente?

-El club está en un crecimiento muy importante, que sí está demorado y estacando por los problemas que tenemos. Por eso, si los solucionamos, el club tiene mucho para crecer. Hay 27 actividades y todos los días está lleno de chicos. Además, el colegio tiene 1200 alumnos y el año que viene aumentaremos la matrícula. Por eso digo que Los Andes está de pie. No hay que pensar que estamos caídos. Sólo hay que trabajar, nada más. Darle vida y solucionar los problemas puntuales que existen.

CELONA, SU NUEVO ROL Y LA RENOVACIÓN

– ¿Cómo te sentís en esta nueva función?

– Es raro, pero lindo a la vez. Si bien no me preparé para que pase ahora, la coyuntura del club nos llevó a tomar esta decisión y estoy muy contento. Es un desafío muy importante y antes de tomar la decisión lo medité, lo charlé con mi familia y también con los compañeros de Comisión Directiva. Todos me dieron su apoyo y por eso acepté.

-¿Por qué tomaste ahora la determinación de ser presidente?

-Todo dirigente, cuando comienza en esto, lo hace con el sueño y la vocación de llegar a ser presidente. Y creo que tomé un protagonismo importante dentro del grupo de trabajo y ese compromiso me hizo aceptar el desafío. Había que tomar una decisión y optamos por terminar el mandato. Hoy me siento muy acompañado.

-De cara al futuro, ¿cómo ves el tema dirigencial?

-Necesitamos una renovación. Hay mucha gente grande que le dio mucho al club en los últimos años y llegará el momento en el que no tengan ganas ni el tiempo para dedicarle al club, y ahí es donde tienen que aparecer las nuevas generaciones. Ese es un desafío para nosotros.

-Vos, con 36 años, son parte de esta renovación…

-Creo que mi nuevo rol puede incentivar a los más jóvenes a volver involucrarse en el club. Para eso, debemos convocarlos, ser abierto y dar herramientas para que puedan participar. En eso debemos trabajar para que el año que viene, cuando haya elecciones, las listas estén conformadas por personas que no hayan tenido vida dirigencial.

LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN, SEGÚN CELONA