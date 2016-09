Casco tiene una distensión muscular y no estará ante San Martín

El lateral izquierdo de River Plate, Milton Casco, se realizó estudios médicos por una molestia muscular en isquiotibial izquierdo y se confirmó que padece de una distensión y está descartado para jugar el fin de semana próximo ante San Martín de San Juan por la tercera fecha del torneo de Primera División.

“Salí para evitar una lesión más grave, si seguía iba a ser peor, después de la primera jugada del partido empecé a sentir la molestia”, indicó Casco al salir de la clínica Rossi, donde le detectaron una sobrecarga muscular en la zona del isquiotibial de la pierna izquierda.

Casco dejó el campo de juego a los 9 minutos del partido que River le ganó por 1 a 0 a Talleres de Córdoba e ingresó en su lugar el uruguayo Camilo Mayada.

El ex defensor de Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell’s Old Boys de Rosario será revisado mañana en horario matutino por el cuerpo médico del plantel riverplatense, quienes con el resultado de los estudios determinarán el tratamiento a seguir, pero ya anticiparon que Casco no podrá jugar el domingo.

Al no llegar en condiciones y teniendo en cuenta que el jueves 22 de setiembre se juegan los octavos de Copa Argentina ante Arsenal de Sarandí, el entrenador Marcelo Gallardo confirmaría a Mayada para el cotejo del domingo, por lo que el paraguayo Jorge Moreira pasará, al igual que ayer en Córdoba, al lateral izquierdo. La otra opción con la cuenta el DT es darle la chance de actuar al juvenil Luis Olivera.

Además de Casco, terminó con una leve molestia muscular el defensor ecuatoriano Arturo Mina, a quien revisarán mañana para determinar si le hacen estudios; al tiempo que esta semana seguirá con su recuperación el uruguayo Rodrigo Mora, quien padece una pubalgia