Cáritas Lomas convoca a colaboradores

Cáritas de Lomas de Zamora continúa con sus obras en desayunadores, comedores, merenderos, hogares de día, brinda apoyo material y contención espiritual a los vecinos que lo necesitan. Pero siempre se requieren más manos solidarias para llegar a más lugares, por eso convocan a vecinos colaboradores.

“La caridad es una gracia: no consiste en hacer ver lo que nosotros somos, sino en aquello que el Señor nos dona y que nosotros libremente acogemos; y no se puede expresar en el encuentro con los demás si antes no es generada en el encuentro con el rostro humilde y misericordioso de Jesús”, remarcan sobre el principal objetivo que es crecer en el servicio para poder brindar ayuda y herramientas a los más vulnerables.