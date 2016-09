Campeones olímpicos se sumaron a la campaña para limpiar el río Reconquista

Ariel Suárez y María Laura Abalo, remeros olímpicos en los Juegos olímpicos de Londres 2012 y campeones panamericanos, tomaron la iniciativa para mostrar la realidad del lugar en el cual entrenan a diario.

Los campeones olímpicos Paula Pareto, Santiago Lange, Juan Ignacio Gilardi, Lucas Rey, Sebastián Crismanich y Walter Pérez se sumaron al pedido de los remeros y palistas nacionales por el saneamiento y limpieza del río Reconquista, donde se encuentra la Pista Nacional de Remo, en Tigre, afectada por un alto índice de contaminación.

Ariel Suárez y María Laura Abalo, remeros olímpicos en los Juegos olímpicos de Londres 2012 y campeones panamericanos, tomaron la iniciativa para mostrar la realidad del lugar en el cual entrenan a diario y tratar de crear conciencia ecológica en las personas que viven a la vera del Reconquista.

El miércoles 14 de septiembre, a las 19, se presentará el spot de la campaña #LimpiemosElReconquista en el cual intentan demostrar cómo entrenan los deportistas de remo y canotaje en el río, haciendo un paralelismo sobre cómo serían la preparación de atletas de otras disciplinas si tuvieran que prepararse entre la basura.

Participaron los medallistas dorados en Río 2016 Pareto, Lange y Gilardi y Rey de Los Leones; los campeones de Londres 2012 Crismanich y Pérez, y también el tenista David Nalbandian, los atletas Braian Toledo y Jennifer Dahlgren, entre otros.

La presentación se realizará el el Café Lobo, ubicado en la calle Pierina Dealessi 1330, en el Dique 2 de Puerto Madero, de 19 a 21.

“Esta campaña surgió cuando uno de los chicos que se estaba entrenando para los Juegos Olímpicos de Río se llevó por delante un colchón que estaba flotando en medio de la pista de remo. Ese fue el detonante que nos llevo a decir que ya no se puede seguir de esta forma”, contó Suárez.

El deportista nacido en San Fernando agregó: “Estoy feliz y contento por la solidaridad de los deportistas. Es algo inédito. Nunca los deportistas se unieron en una causa común, como es apoyar a dos deportes como remo o canotaje, si no transmitir conciencia ecológica”.

“Es un proyecto importante. Hay que ser pacientes, porque es un proyecto a largo plazo y feliz de poder aportar mi granito de arena”, apuntó Lange, quien junto a Cecilia Carranza logró la dorada en la clase Nacra 17 en la última cita olímpica.

Por su pare, Pareto, la primera mujer en conquistar una presea dorada y vecina de la zona, resaltó la parte deportiva y humana de esta iniciativa.

“Más allá de lo deportivo, que es imposible entrenar en un lugar sucio y con posibilidades de contaminación, es imposible vivir así. Desde el punto de vista ecológico, es una campaña de concientización que nos va a servir a los deportistas y a todos los que el día de mañana quieran disfrutar el río”, explicó la ‘Peque’.

Gilardi, defensor de Los Leones, precisó que “cuando Laura y Ariel nos dijeron de participar nos pareció importante, porque cuidar el medioambiente es importante para el futuro”, mientras que Lucas Rey, volante ‘albiceleste’, sentenció: “Son situaciones que para un deportista de alto rendimiento o cualquier persona que vive sobre ese sector el río son inhumanas”.

Por el último, el ex tenista cordobés Nalbandian, que actualmente se desempeña como piloto de rally, manifestó: “La situación en la que se encuentra el Reconquista esta lejos de ser la ideal. Me pareció interesante venir para ayudar y dar una mano. Ojalá que la gente tome conciencia de las cosas, no sólo para ayudar a los deportistas, sino a toda la sociedad”.