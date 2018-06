Cambia de camiseta, pero no de color

El volante de Temperley, Adrián Arregui, está en la mira de Belgrano de Córdoba. De un Celeste a otro. Su representante y los dirigentes están llevando a cabo las negociaciones.

El volante de Temperley, Adrián Arregui, figura en los planes de la dirigencia de Belgrano de Córdoba, que será dirigido por Lucas Bernardi.

Desde hace un tiempo se barajaron las chances de Colón, el primero de los clubes santafesinos que picó en punta, y después Unión, pero ahora apareció el elenco cordobés interesado en los servicios del ex mediocampista de Berazategui.

“Si está la posibilidad, vamos a tratar de hacer todo lo posible. Es un club que seduce”.

Las negociaciones irán definiendo su futuro con el correr de las horas. Al jugador le queda un año de contrato con Temperley, así que también deberán solucionar ese aspecto. “Cambiar de aire a un equipo como Belgrano es bueno. Si está la posibilidad, vamos a tratar de hacer todo lo posible. Es un club que seduce”, explicó Arregui.

El jugador se mostró tranquilo y dejó todo en manos de su representante y los dirigentes de Temperley, quienes son las personas que llevan delante el tema de su posible traspaso al club de Barrio Alberdi.

“Mi representante me va diciendo. Sé que hablaron de Belgrano y que se iban a juntar los dirigentes. Me meto en la negociación si me hace bien y me seduce. Cuando me fui a Montreal (Impact, de Canadá) no quise interferir”, agregó sobre su situación.

Y agregó: “Este mercado fue diferente. Nos tocó descender. Fue un año difícil y con un final triste, bueno en lo personal, pero no en lo grupal. Ahora manejo mi vida privada, lo demás lo dejo en otras manos”.