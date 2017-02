Cambeses, el representante del Taladro

Facundo Cambeses está dando los primeros grandes pasos de su carrera como arquero.

El futbolista de las Divisiones inferiores de Banfield es hoy el titular en la Selección Argentina Sub20 que está compitiendo en Ecuador por un lugar en el Mundial de la categoría.

Ilusionado con esta chance, el joven nacido en Longchamps remarcó que la prioridad es la meta grupal. “El primer objetivo como grupo es clasificar al Mundial, algo que te da mucha jerarquía, y lo otro (salir campeón del Sudamericano) es un sueño. vamos a ir por todo, pero tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que lo primero es la clasificación. Hoy tenemos la mente puesta en eso y no queremos corrernos de ese foco”, expresó Cambeses.

En los primeros encuentros del certamen, al banfileño le tocó ir al banco y brindarle apoyo desde afuera a ramiro Macagno, el titular proveniente de Atlético rafaela. Luego, el DT Claudio ubeda le daría la chance ante uruguay. Hoy repetirá frente a Ecuador, en un duelo clave para soñar con uno de los cuatro lugares en el Mundial que otorga el Sudamericano.

“Uno siempre tiene ganas de jugar pero al principio no me tocó hacerlo y apoyé desde afuera. “rama” es un gran arquero y tiene un gran futuro”, rescató. Sin vergüenza a definir sus rasgos como deportista, el joven arquero soltó: “Tengo personalidad, me considero un arquero rápido y siempre dejó todo en cada partido”.