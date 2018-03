Calu Rivero contó todo en “Intrusos”

Calu Rivero apuntó a Juan Darthés por excesos en algunas escenas, cuando ambos compartían el elenco de “Dulce amor”, en Telefé. La actriz aceptó una invitación a “Intrusos” y aseguró de entrada: “Siento que lo que me pasó fue una bomba de tiempo. Estoy emocionada sobre cómo ha cambiado la sociedad”.

“Me dijo que no lo iba a hacer y lo siguió haciendo”, agregó la actriz con respecto a “los excesos inapropiados fuera del guión”. En la entrevista con Jorge Rial, Calu agregó: “Creo que los excesos de Darthés me han hecho mucho daño”.

“No tuve el valor de decir basta. Pero lo que más me afectó fue que me respondiera ‘Ok. No lo voy a hacer más’ y que continuara con lo mismo”, agregó.

La actriz también aseguró que habló con Adrián Suar, por la contratación de Darthés para encabezar “Simona”. “Si fuese Adrián Suar, priorizaría la humano sobre lo material”, disparó Calu.