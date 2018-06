Buscan a una adolescente del barrio 9 de Abril de Echeverría

La joven de 16 años desapareció el miércoles y su familia sospecha que se haya fugado con un hombre mayor.

La chica se llama María Cecilia Villanueva y se fue de su casa ubicada en el barrio El Zaizar cuando su mamá se había ido a la ciudad de La Plata.

“Se llevó toda su documentación, partida de nacimiento y alguna ropa. Mi temor es que salga del país”, dijo la mamá de la adolescente, María Nidia.

Aunque la mujer ya dejó asentada la denuncia en la comisaría de Monte Grande, los vecinos la llamaron para advertir que la menor estaba con un hombre mayor.

“Necesito que me ayuden a buscarla porque me dicen que está escondida en una casilla del barrio”, dijo la mamá, quien además contó que ella cuidaba a su hija para que no se vaya con ese hombre porque es mayor. “No la descuidaba porque sabía que estaba detrás de ella”.

La chica tenía puesto al momento de desaparecer, una calza negra, un buzo gris con rayas naranjas y botas rojas.

Ante cualquier novedad o información contactarse al teléfono 1128994972 o directamente a la Policía.