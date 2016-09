Buscan a un chico de 14 años que no regresó a su casa tras la fiesta

Su madre cree pudo haber asistido con amigos en la fiesta Proyecto XXX que se realizó en una quinta de Moreno, donde un chico fue asesinado y otros dos resultaron heridos.

“Antes de salir a trabajar vi que no estaba durmiendo en casa. No sé si venía a la fiesta, salió con unos amigos sin decirme dónde iba y no volvió a dormir, por eso quiero saber si vino acá o está en el hospital o en la comisaría”, dijo la madre de Pedro Ignacio García en la puerta de la quinta.

La mujer contó que sabe que los amigos de su hijo iban a la fiesta por lo que supone que el suyo también, aunque no tuvo noticias de ninguno de ellos hasta ahora.

El caso de la madre de García es similar a otros que la prensa reportó esta mañana desde el lugar del hecho, ya que fueron varios los familiares que se acercaron para averiguar por jóvenes que no regresaron a sus domicilios tras la fiesta.