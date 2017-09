Bryanna reveló que fue secuestrada

La joven apareció en Flores. Según las pericias, no fue abusaba ni presenta signos de violencia.

La joven de 16 años, que era buscada desde el jueves en Villa Madero, La Matanza, fue encontrada en un local de comida rápida ubicado en Rivadavia y Bonorino, de la localidad porteña de Flores. El padre confirmó a los medios que su hija le dijo que estuvo secuestrada durante los cinco días que estuvo desaparecida y fue abusada, pero las primeras pericias determinaron lo contrario. Bryanna Raganzani había sido vista por última vez cuando salía del colegio Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Madero, y desde allí no se supo más nada. Luego de cinco días de angustia, la joven se acercó a una ambulancia en Bonorino y Rivadavia y se identificó como Bryanna, la chica desaparecida. Inmediatamente, quienes manejaban el móvil se contactaron con los efectivos la Comisaría N°38 y trasladaron a Bryanna, quien estaba nerviosa y llorando, al Hospital Piñero. Allí la esperaron sus padres y la fiscal que investiga el caso, y fue contenida por un equipo médico, que evaluó su estado de salud. Según el padre de la joven, ella dijo haber sido secuestrada y abusada sexualmente durante el cautiverio, pero sus declaraciones contradicen lo que arrojan los análisis físicos. Un informe científico de la Policía confirmó que no presenta golpes en ninguna parte del cuerpo y tampoco tiene signos de violencia sexual. Sus padres expresaron el alivio que sintieron cuando vieron a su hija y pidieron no ahondar en las hipótesis. ■