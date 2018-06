Brown: alumnos del CePEAC juntan firmas para la apertura de las clases

Reclaman a las autoridades educativas de la Provincia que se reanude el ciclo lectivo.

Los alumnos del Centro de Producción y Educación Artístico-Cultural N°1 (CePEAC) de Almirante Brown lanzaron una convocatoria para recolectar firmas y así reclamar a las autoridades educativas provinciales que se reanude el ciclo lectivo sin que la validez de los títulos se vea afectada.

Desde principio de año, los alumnos no tienen clases y por el momento no han sido informados de una solución. Por eso, denuncian que las cursadas para 1° y 2° año de la carrera de Teatro no iniciaron y convocan a la comunidad a acompañarlos en el reclamo.

Están recolectando firmas de forma virtual a través de la plataforma solidaria Change.org. La petición se lanzó hace apenas unos días y ya tiene casi 400 adeptos. Deben llegar a las 500 personas. Quienes deseen sumarse a la causa, deben hacer entrar en Change.org y buscar el link: Apertura ciclo lectivo para 3er año del Profesorado de Teatro del Ce.P.E.A.C. Alte Brown

La solicitud será presentada ante las autoridades educativas.