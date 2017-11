Brasil visita a Inglaterra, Colombia juega en China y Uruguay ante Austria

El seleccionado de fútbol de Brasil, siempre candidato en los mundiales, enfrentará mañana a Inglaterra en el estadio de Wembley, en un clásico cruce entre grandes y de cara al Mundial Rusia 2018, mientras que Colombia visitará a China y Uruguay hará lo propio ante Austria.

El partido entre Brasil e Inglaterra se jugará a partir de las 17 (hora de la Argentina) en el histórico estadio de Wembley que fue remodelado e inaugurado en 2007.

Brasil viene de vencer en partido amistoso por 3-1 a Japón, con goles de Neymar, Marcelo Vieira y Gabriel Jesús; mientras que Tomoaki Makino descontó para el conjunto nipón, en la ciudad francesa de Lille.

En la “verdeamarela” están convocados Alisson, Cássio, Ederson; Dani Alves, Miranda, Jemerson, Casemiro, Alex Sandro, Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Jesus, Neymar, Marcelo, Marquinhos, Thiago Silva, Paulinho, Fernandinho, Giuliano, Willian, Firmino, Danilo, Taison y Diego Souza.

Inglaterra, en tanto, citó a Joe Hart, Butland, Pickford; Abraham, Danny Rose, Dele Alli, Sterling, Henderson, Bertrand, Phil Jones, Stones, Kane, Trippier, Cahill, Lingard, Vardy, Delph, Loftus-Cheek, Walker, Dier, Maguire, Winks, Joe Gómez, Rashford y Ashley Young.

El combinado británico viene de igualar 0-0, en partido amistoso de trámite muy parejo, con su par de Alemania, otro firme candidato para Rusia 2018, también en Wembley.

En otro partido de interés, el seleccionado de fútbol de Colombia, dirigido por el argentino José Pekerman, y que contará como titular al lateral izquierdo Frank Fabra (Boca Juniors), jugará en el estadio Chongqing Olympic Sports Center ante China, que conduce el entrenador italiano Marcelo Lippi, campeón del Mundo en Alemania 2006 con el equipo “azzurro”.

Colombia, que viene de caer 2-1 en un amistoso frente a Corea del Sur, no contará con el ex Banfield James Rodríguez, del Bayern Munich de Alemania; ni Cristian Zapata, del Milan de Italia, quienes fueron liberados de la convocatoria.

Tampoco estarán en el conjunto “cafetero” Radamel Falcao García (ex River), delantero estrella de Mónaco de Francia; Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus de Italia; y David Ospina, arquero del Arsenal de Inglaterra, todos con molestias físicas.

Uruguay, por su parte, jugará ante Austria en el estadio Ernst Happel de Viena. El combinado “charrúa” no contará con Luis Suárez, delantero del club Barcelona de España, liberado para continuar con la recuperación de su lesión en la rodilla derecha, mientras que Rodrigo Bentancur (ex Boca) sería titular.

El conjunto “celeste” viene de empatar sin goles con Polonia, en un amistoso jugado en Varsovia.

El entrenador de Uruguay, Óscar Tabárez, aseguró hoy que los jugadores que se han incorporado en los últimos tiempos a la “celeste” aportaron novedades como “más equilibrio y control del juego en el centro del campo”, señaló la agencia EFE.

“En sus equipos nos han hecho ver los progresos varios jugadores que, a nuestro entender, estaban capacitados para la exigencia internacional. Es el caso, primero, de Matías Vecino, hace ya algún tiempo, y últimamente Rodrigo Bentancur y Federico Valverde”, dijo Tabárez en Viena.