Brandán se despidió de Temperley con una publicación dedicada a sus compañeros, dirigentes e hinchas. Se fue a San Martín de San Juan.

Desde que terminó la actual temporada y Temperley cayó en la B Nacional, ya corría el rumor de que Fernando Brandán no iba a seguir jugando en el equipo. Hoy se confirmó su salida.

El “Enano” arregló su contrato y se sumó a las filas de San Martín de San Juan a préstamo por una temporada. En su cuenta de Instagram repasó su etapa en Temperley y dejó la puerta abierta para un pronto regreso.

“Querido Temperley: no se toma como una despedida ni mucho menos, hoy toca otro rumbo y otros desafíos en mi vida, pero siempre con el deseo de volver al teatro de turdera. Solo agradecer todo lo que me brindaron estos 5 años, momentos felices, momentos buenos y feos, pero siempre apoyando y deseando lo mejor, agradecerle a todos los compañeros, utileros, cuerpo medico, cuerpo técnico, dirigentes y toda aquella persona que hace que el club siga brillando, desde lugar que me toque estar siempre voy apoyarte y decir con orgullo que temperley es grande muy grande, ojala el fútbol los devuelva de donde nunca se tendría que haber ido. Muchas gracias de corazón. Nos vemos a la vuelta!!!”, publicó el volante creativo.

En las próximas horas, Adrián Arregui se podría sumar a los que dejan el equipo: tiene una propuesta del fútbol de México.