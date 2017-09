Boca se quedó con el Súper que se disputó en San Juan

El amistoso se lo llevó el Xeneize, que se impuso por un gol de Oscar Benítez (con ayuda de Lux). Los técnicos analizaron las variantes.

San Juan es de Boca. El Superclásico disputado en el estadio Bicentenario quedó en manos del equipo de Guillermo Barros Schelotto, que venció por 1-0, con gol de Oscar Benítez promediando el complemento.

En un partido con pocas situaciones de gol, Boca aprovechó la que tuvo y se quedó con la Copa BBVA francés ante su clásico rival.

Con varias ausencias titulares por los jugadores afectados a los distintos seleccionados por fecha de Eliminatorias, a los técnicos les sirvió para probar variantes tácticas y de jugadores que necesitan rodaje.

River dispuso de más tenencia de balón en el primer tiempo, pero sin poder lastimar el arco de Guillermo Sara.

Lo de Boca era achicar espacios y salir de contragolpe para los rapiditos Bouzat y Espinoza, que al cierre de la etapa se lesionó (sería una distensión), al igual que Paolo Goltz (sufrió dos cortes en la cabeza).

El segundo acto fue más dinámico y también aparecieron algunos roces típicos de estos enfrentamientos, porque un Boca-River nunca es amistoso.

Con el ingreso de Pablo Pérez, Gago tuvo más acompañamiento en la zona media, donde el juvenil Chicco cumplió en no dejar jugar al rival.

River fue perdiendo la pelota. Gallardo puso a Enzo Pérez y después a Santos Borré, pasando a jugar por poco tiempo con dos puntas, ya que cerca del final sacó a Scocco.

Entre tantos cambios se definió el Superclásico. Bouzat le bajó la pelota a Gago, y tal como lo hizo frente a Olimpo, el 5 metió un pelotazo largo para Benítez. Junior le ganó en velocidad y con el cuerpo a la marca de Barboza y definió bajo. El balón pasó por debajo de Lux, que tuvo responsabilidad en el gol del delantero.

River no tuvo peso arriba para ir a empatarlo. Intentó por afuera, pero los centros no fueron precisos. Sólo Borré alcanzó a cabecear a la salida de un córner y la pelota se fue cerca del palo derecho de Sara.

Poco de Nacho Fernández, intermitente lo de Rojas y deslucida presentación del uruguayo De La Cruz.

Scocco no tuvo situaciones y ahí se comienza a ver la falta de variantes ante las ventas de Driussi y Alario. Ese casillero será difícil de reemplazar.

Boca, que parecía ser el equipo más debilitado por las bajas, pegó con la que se le presentó y cantó victoria en San Juan, en un Superclásico de trámite apenas regular, pero jugado como si fuera por los puntos.

Sirvió para lo que viene, aunque Gallardo está más preocupado que Guillermo.