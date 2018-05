Boca se exhibió en San Luis

En un encuentro amistoso ante un combinado local, los suplentes y juveniles del Xeneize ganaron por 4 a 0 y festejaron el título.

El último campeón del fútbol argentino se exhibió ante el público de San Luis y, en un encuentro amistoso, goleó a un combinado local por 4 a 0.

Con un equipo repleto de suplentes y juveniles, Boca comenzó a fabricar la goleada en el primer tiempo. Bebelo Reynoso abrió el marcador a los 13 minutos con un disparo cruzado. La debilidad del rival ante el campeón fue evidente y no hubo paridad en ningún momento: si no hubo más goles aún fue porque el Xeneize no los quiso hacer.

Recién en el complemento llegaron los otros tres goles. A los 15 minutos, Walter Bou recibió la pelota en la puerta del área y definió contra un palo para el 2-0.

A los 29, el que llegó al arco fue el juvenil Vadalá con un remate ingresando desde el sector derecho en soledad.

Ramón Ábila ingresó unos minutos al campo y sobre el final del partido se sumó al marcador. Un error infantil entre un defensor y el arquero de San Luis lo dejó al nueve de frente al arco en soledad.

Así, el equipo de Guillermo Barros Schelotto le puso cierre definitivo a la temporada y dará inicio a sus vacaciones.