Bettini y su despedida en las redes

Gonzalo Bettini se convirtió en nuevo jugador de Rosario Central y antes dejó un mensaje en sus redes sociales sobre su trayectoria en Banfield, donde fue formado, debutó en Primera y jugó más de 100 partidos.

“Hoy me toca despedirme después de 10 años del club y tengo muchas sensaciones. Primero quería agradecerle a todos los hinchas de Banfield. No me guardé nada, me brindé al máximo y me comprometí hasta el último momento tanto dentro como afuera de la cancha. Y ustedes siempre me brindaron su cariño, su apoyo constante y su reconocimiento. Pasé momentos imborrables, risas, llantos, alegrías e impotencias, pero siempre con las ganas de crecer día a día. Al club le estoy muy agradecido por darme la posibilidad de desarrollarme como jugador profesional y como persona. A mis compañeros, entrenadores, psicólogo, kinesiologos, médicos, utileros, gente que labura en el predio (que siempre están y estuvieron con una sonrisa para atendernos), por tantos años de aprendizajes y buenos momentos. Gran parte de mi vida y de mi corazón es de Banfield, y siempre lo será. Le deseo lo mejor al club, que cumpla todas sus metas y objetivos y espero que la vida nos vuelva a reencontrar en algún otro momento!”