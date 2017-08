Belén Casetta brilló entre las estrellas y bajó el récord argentino

La marplatense, de 22 años, corrió la final de los 3.000 metros con obstáculos y arribó en la 11° posición, compitiendo contra las mejores atletas de la disciplina. Un sueño hecho realidad de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Belén Casetta no quiere despertar del sueño que la tuvo como protagonista en el Mundial de Atletismo de Londres 2017.

La marplatense, de 22 años, ya se sentía realizada con haber alcanzado la final de los 3.000 metros con vallas. Estar entre las súperestrellas de la especialidad para ella ya tenía un significado especial. Pero corrió, se exigió al máximo y después del 11° puesto no cabía en su propio cuerpo.

Atrás quedaba la pérdida irremediable de su padre, los constantes entrenamientos en su Mar del Plata natal y la altura de Cachi, Salta, donde los deportistas de elite se oxigenan para las competencias de larga duración. Allá en Cachi entabló una relación de compañerismo con Lorena Mourkarzel y José Luis Santero, dos atletas que siempre dejan bien en lo alto a Lomas de Zamora en cada evento nacional e internacional.

Belén corrió como nunca, llegó, como dijo, al límite de su cuerpo. Ese cuerpo que hoy se está preparando y adecuando para codearse con las grandes del atletismo. La lluvia y la temperatura no fueron obstáculos para la argentina.

En el sprint final de la clasificación dejó atrás a la suiza Fabianne Schlumpf para lograr el pasaje a la definición de la especialidad.

Con una marca de 9m.35s.78 estableció en nuevo récord sudamericano. Luego, aprovechó bien el descanso, breve por cierto.El día de las medallas, Belén se hizo grande entre las grandes, bajando incluso el récord que había marcado en la clasificación.

Llegó undécima, cronometrando 9m.25s.99. El oro, la plata y el bronce fueron para las deportistas estadounidenses Emma Coburn y Courtney Frerichs y la keniata Hyvin Jepkemoi.

Sin embargo, para ella, fue como lograr todas las preseas juntas.“Corrí al límite las últimas dos o tres vueltas. Me enfocaba viendo a la australiana para seguir, porque si me hubiera quedado sola no llegaba”, reconoció.Y agregó: “Arrancamos hace un año más o menos. Después de la gira de Estados Unidos agarré confianza. Me fui a la altura para preparar el Sudamericano y volví acá para preparar este torneo”.

Nunca olvidará este Londres 2017. A partir de ahora, empieza lo mejor. El futuro está en las manos (y las piernas) de Belén.

De Río hasta acá, nada fue casual

Belén es sencillez, humildad. La hemos visto entrenar, charlar en la altura donde a los atletas nos une la pasión y la búsqueda de la mejora.En la última subida a Cachi compartimos charla de dieta, de lo que nos gusta la sopa de calabaza.

Sus estudios de por medio, cuando viaja, cosas en común, que salvando las distancias por su gran nivel, tiene la humildad de una futura atleta que marcará historia. Siempre tiene mensajitos de buena vibra, para José (Santero) y para mí, es una atleta más.Pero trascenderá por su gran sencillez. Es graciosa, ocurrente, vive intensamente desde chiquita una disciplina tan maravillosa como el atletismo. Verla competir entre las mejores del mundo, cuando días atrás charlamos con ella, es loquísimo. Pero uno empatiza en todo esto, porque des, no se dejó nada al azar, tiene un entrenador magnífico y un gran equipo atrás.

Por Lorena Moukarzel Atleta de Lomas de Zamora