Basta de maltrato animal

POR Camila Demarco

Un video de maltrato animal se viralizó el lunes en las redes sociales. Las fuertes imágenes muestran cómo un perro raza pitbull es atado al paragolpes de una camioneta oficial de la Municipalidad de Tigre, mientras que el vehículo circula y el animal lucha por mantenerse en pie. El hecho fue filmado por un vecino que circulaba por Don Torcuato y registró el episodio con su teléfono celular. El video fue lógicamente repudiado por todos lados y el intendente del Municipio, Julio Zamora, emitió un comunicado desde

su cuenta de Facebook donde aseguró que los dos agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) que viajaban en la camioneta fueron separados de su cargo. En el mensaje, Zamora dijo: “Ante las imágenes de público conocimiento de maltrato animal publicadas en redes sociales, comparto la enorme indignación que sienten al ver las mismas. Quiero comunicarles que he dispuesto el cese en sus funciones de los agentes intervinientes en este penoso y cruel suceso. Asimismo, quiero mencionarles que le he solicitado a la Secretaría de Legal y

Técnica del municipio que evalúe y denuncie penalmente los eventuales ilícitos que correspondan por este proceder”. Sin embargo, un hecho tan cruel e inhumano no debería quedar sólo en desplazar a los sujetos de su puesto laboral. Cuesta generar conciencia y que la gente entienda que los animales sufren y sienten al igual que nosotros. ¿Qué se les pasa por la cabeza a las personas que cometen semejante aberración? Lo único que se me ocurre es que son personas mentalmente enfermas que necesitan asistencia urgente. En nuestra Constitución, la

Ley 14346 establece penas para aquellos que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. De esta manera, podrán ser condenados con prisión de 15 días a un año, al que infligiere malos tratos. El único motivo por el que me hice vegetariana es porque no soporto el sufrimiento ajeno y haber visto estas imágenes hace que se retuerza cada parte de mí. Mahatma Gandhi, la personalidad más relevante de la historia de la India contemporánea, dijo: “La grandeza de una Nación se puede juzgar por la manera en que trata a los animales”. ■