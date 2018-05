Banfield: Schelotto junto a las Inferiores

El volante pasó de visitas por el predio de Luis Guillón y les entregó botines y pelotas a los chicos del club. “Muy contento de volver a mi segunda casa”, expresó el Galgo.

Ezequiel Schelotto, que se inició en la Divisiones Inferiores de Banfield, se dio una vuelta por el predio de Luis Guillón para estar cerca de los juveniles.

Y como lo hace habitualmente cada vez que se agenda se lo permite, se vino con el bolso lleno de botines y pelotas para los más chicos.

El Galgo, que no llegó a debutar en Banfield, siempre manifestó su deseo de vestir la camiseta Albiverde en alguna oportunidad. Hoy, el volante se desempeña en el Brighton & Hove Albion FC, de la Premier League de Inglaterra.

“Muy contento de volver a mi segunda casa, vine a darle una alegría a los chicos de las Inferiores a través de Pico (Robinson) Hernández, que lo quiero un montón. Cuando tengo la posibilidad, me gusta ayudarlos con algunos botines, traje también pelotas. Lo fundamental fue darle una alegría a los chicos de las Inferiores”, resumió en el sitio oficial del club el jugador que desde 2008 pasó por clubes de Italia, además de Portugal e Inglaterra.

Por otro lado, el jugador de 29 años, que tiene nacionalidad italiana, explicó cómo se fue de Banfield. “No me quería ir en ese momento. Me cerraron las puertas por completo, las cosas no se dieron como yo quería. A Banfield lo tengo en mi corazón. Hace más de 10 años que estoy en Europa. Cuando asumió (Eduardo) Spinosa me abrió las puerta y ya es la cuarte vez que vengo. Las Inferiores son las fuerza para que el club crezca”, señaló.

Desde Banfield, Schelotto se marchó al fútbol italiano cuando transcurría 2008. Arrancó en el Cesena y luego pasó por Catania, Atalanta, Inter de Milán, Sassuolo, Parma y Chievo Verona. Y antes de recalar en Inglaterra, jugó para el Sporting Lisboa, de Portugal.