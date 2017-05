Banfield golpeó en el final y avanzó en la Copa Argentina

Con un gol de Cecchini a 15 minutos del epílogo, el Taladro venció 1-0 a Chaco For Ever y se metió en los 16avos de final de la competencia.

A Banfield no le resultó sencillo su compromiso por los 32avos de final de la Copa Argentina, pero superó el escollo que le significó Chaco For Ever, del Federal A, haciendo valer su superioridad de categoría. Le ganó 1-0, con un gol de Emanuel Cecchini a 15 minutos del final, y ahora espera rival para los 16avos, que saldrá del enfrentamiento entre Atlético Rafaela y Almagro. El Taladro tuvo un debut complicado en esta edición del certamen más federal del país. Es que el equipo de Resistencia planteó un partido inteligente y a sus limitaciones técnicas las suplió con sacrificio y esfuerzo. Así, por momentos, complicó el trabajo del elenco conducido por Julio Falcioni, al que le costó mucho romper el cero del partido. Si bien el Taladro realizaba todos los movimientos y las transiciones con mayor fluidez y en una velocidad más rápida, Chaco For Ever, con sus armas, también inquietó el arco de Banfield y tuvo una clara cuando el encuentro iba cero a cero. Fue a los 26 minutos de la etapa inicial, luego de un pase de Grandis que dejó sólo a López, quien eludió a Navarro y definió al arco, pero ahí apareció la pierna salvadora de Prósperi, que la despejó en la línea y evitó el gol. En esa jugada, Banfield sufrió su susto más grande de la tarde, en un partido en el que no podía imponerse pero tampoco sufría. Es que previo a eso, Cecchini había avisado con un remate en el palo, y luego repitió con una jugada similar a los 34 minutos, aunque el balón no se estrelló en el palo,

sino en el travesaño. Esas dos jugadas fueron las más nítidas del Taladro durante el primer tiempo. Y ambas llegaron por intermedio de uno de los volantes centrales, en jugadas en las que rompió línea y llegó a posición ofensiva, en una clara muestra de las complicaciones que tuvieron los hombres de arriba para generar situaciones. Los problemas de Banfield en ofensiva continuaron en el complemento, y a eso se le sumó que todo el desarrollo se hizo más trabado y con más imprecisiones. Por eso, más allá de la que tuvo Lucero a los 14 minutos, al Taladro le costó generar situaciones en los primeros minutos del segundo tiempo y no le fue fácil romper el cero. El planteo de Chaco For Ever lo complicó, pero a los 30 minutos, por intermedio de Cecchini, con un remate en libertad al palo derecho del arquero, pudo destrabar el partido para avanzar y volver a poner la mira en el torneo local. ■