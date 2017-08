Banfield arrasó con Las Heras y no se cae

El sólido líder de la Primera B venció por 8-2 y lleva 15 fechas invicto y un partido pendiente.

Banfield se mantiene firme en la punta de la Primera B del Futsal AFA. Tremendo el andar del equipo dirigido por Emanuel Santoro.

En la apertura de la 24° fecha, el Taladro goleó en el Microestadio 110 Años a Las Heras por 8-2 y acumuló 15 partidos sin conocer la derrota. De ese total, 13 fueron triunfos y dos empates, debiendo el juego de la 21° jornada ante Justo José de Urquiza, de visitante.

La última caída data de la 7° fecha, cuando CIDECO lo venció como local por 5-3.Los tantos de la victoria ante el conjunto de Villa Ballester los anotaron Walter Toscano (2), Patricio Aguirre, Diego Clapcich y Hernán Serra (2), además de uno en contra.

En la próxima jornada, el equipo sureño intentará extender la racha cuando visite a Hurlingham.

Por su parte, en la Primera División, Lomas Futsal CIB no pudo disputar su encuentro como visitante de Pinocho, por la 23° fecha. Según informó a La Unión el entrenador Facundo De Lellis, el club de Villa Urquiza “tiene afectados dos jugadores del plantel en la Selección Argentina Sub-19 y de esa manera no se puede programar un partido”.

Por ahora no tiene fecha de realización. Además, este fin de semana no hubo actividad de las Divisiones C y D, debido a las elecciones legislativas.

COPA ARGENTINA.

Ya se conocen los cruces de los 32avos. de final. Habrá clásico entre Banfield-Temperley. El partido se jugará el miércoles 23 de agosto en San Lorenzo desde las 20. En el mismo horario, pero un día más tarde, San Martín de Burzaco chocará con América, en cancha de Nueva Estrella, mientras que a las 22, Lomas Futsal CIB enfrentará a la UAI Urquiza en cancha de Ferro de Merlo