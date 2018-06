Baglivo espera el llamado

El defensor de Talleres, pieza clave del equipo de Escalada, sostuvo que todavía no sabe qué será de su futuro, pero que no tendría problemas en renovar si el proyecto “es serio”.

Talleres de Remedios de Escalada confirmó las bajas en el plantel, mientras los dirigentes negocian con aquellos que el técnico Daniel Vicentín pretende que sigan y los futuros refuerzos.

Todavía no hay mucho definido, pero el defensor Enzo Baglivo, deslizó la posibilidad de continuar en el Albirrojo “si el proyecto es viable”.

“Aún no recibí el llamado de la dirigencia. Si el proyecto es viable, no tengo problemas en renovar. Pero el crecimiento futbolístico tiene que ser lo primordial siempre. No se puede estancar”, dijo el central a Frecuencia Albirroja.

Además, agregó: “A la hora de decidir pongo muchas cosas en la balanza. Qué objetivos tienen, qué plantel quieren armar, la pretemporada, el día a día y lo económico”.

El elenco de Escalada clasificó al Reducido, pero no avanzó a las semifinales. Al hacer un balance, Baglivo señaló: “Talleres en los últimos años creció a pasos agigantados. A veces tropezando, equivocándose, pero hay muchas cosas por las cuales tenemos que estar orgullosos y no podemos permitir que el árbol nos tape el bosque. Talleres entró al Reducido en un campeonato muy duro. Todo el mundo dice que es un torneo malo y que todos los equipos son un desastre, pero no saben lo difícil que es ganar un partido, sea contra el puntero o el último”.

Las primeras bajas del plantel fueron Elías Gómez, Cristian Leiva, Jorge Demaio, Luciano Ginart, Nahuel Bravo, Sergio Viturro y Ezequiel Vidal. Pero la lista tendría más nombres.