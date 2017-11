Avanza la ley de matrimonio igualitario en Australia

Tras una intensa campaña de dos meses que reveló el costado más conservador de la sociedad australiana, hoy se conoció en Australia el resultado de una consulta popular en la que el 62% avala el matrimonio igualitario, mientras que el 38,4% lo rechazó y se espera que antes de Navidad se convierta en ley.

La respuesta de 12,7 millones de personas, una participación del 79,5%, permitió la presentación de un proyecto ante el Parlamento de Canberra para reformar la Ley de Matrimonios que data de 1961 y que tuvo una enmienda conservadora en 2004, que detalla que el matrimonio es exclusivo entre una mujer y un hombre.

Con estos resultados, el Parlamento federal comenzará a debatir mañana y el primer ministro Malcolm Turnbull, partidario de la reforma, dijo que la norma podría ser aprobada “antes de Navidad”.

Sin embargo, si se toman como referencia los últimos meses, es probable que el debate sea en un terreno farragoso, ya que el sondeo postal levantó polémicas y divisiones en buena parte de la sociedad australiana.

Si bien el matrimonio igualitario es legal en más de 20 países, entre ellos en Argentina, en Australia, para llegar a este punto, hubo un largo recorrido. De hecho, la votación se hizo vía postal porque la oposición bloqueó los planes del primer ministro de celebrar un auténtico referéndum.

Y si bien los miembros del laborismo y los ecologistas de Los Verdes estaban a favor, rechazaron la consulta por considerarla “superficial y demasiado cara”.

La campaña de dos meses fue “muy dura para muchos miembros de la comunidad LGBTI”, dijo Tiernan Brady, un activista irlandés por la igualdad de matrimonio en Australia.

“Hemos tenido una votación pública sobre nuestra dignidad y tuvimos una conversación nacional sobre si mereces la pena. Se dijeron algunas de las cosas más horribles sobre nosotros”, dijo y observó que la política australiana se ha vuelto “más conservadora en los últimos años”.

La voz cantante de esa facción la llevó hoy el arzobispo católico de Sydney, Anthony Fisher, que, tras el anuncio del resultado, dijo que que estaba “profundamente decepcionado”.

“Aunque no dudo de la buena intención de muchos de los votantes del ‘sí’, estoy muy decepcionado porque el resultado probable será una ley que descompondrá más el matrimonio y la familia en Australia”, remarcó el clérigo.

El “sí” se impuso y miles salieron a festejar por las calles de Melbourne y Sydney, pero muchos también llamaron a la cautela: “Se votó que sí, pero eso no significa que ya sea una ley”, sostuvo Victor Höld, otro activista que se casó con su pareja en Argentina hace cinco años.

Símbolo de esa lucha por la igualdad es Peter De Waal, de 79 años, que nunca creyó que viviría lo suficiente para ver este resultado. En 1978, organizó la primera marcha del orgullo gay en Sydney, a la que acudieron unas 400 personas y que fue brutalmente reprimida por la policía.

“Cuando comenzamos a hacer campaña en los años 70, la igualdad de matrimonio no estaba a la vista. Mi pareja y yo éramos delincuentes potenciales por dormir juntos. La policía podía irrumpir en nuestra casa y arrestarnos”, contó en una entrevista a la agencia de noticias DPA.

Del lado más conservador, diputados y detractores defendieron en las últimas semanas la libertad de culto y la “objeción de conciencia”, luchando por la introducción de cláusulas que permitan a las empresas, como pasteleros o floristas, a negarse a ofrecer sus servicios a casamientos homosexuales o que permitan a los padres sacar a sus hijos de una clase si lo que se enseña no refleja sus ideas sobre el matrimonio.

“No estoy seguro de lo que ocurrirá a continuación. Los conservadores son fuertes en el Parlamento y están presionando por una cláusula que permite la discriminación por razones de género y de orientación sexual”, alertó De Waal.