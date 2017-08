Avanza el Programa de Refacción en las escuelas de todo Lomas

La iniciativa ya se llevó a cabo en más de la mitad del total de 84 establecimientos incluidos en esta etapa. El plan incluye la construcción de nuevos espacios para los alumnos, arreglos en las aulas, pintura y conexiones de redes de agua y gas.

A través del Programa de Refacción, el Municipio avanza con los arreglos en las escuelas de todos los niveles educativos para mantenerlas en óptimas condiciones. En esta etapa, se alcanzará a 84 establecimientos de distintos barrios. “La única manera de construir un futuro con más inclusión y oportunidades para los chicos es invirtiendo en la educación, por eso realizamos un plan de refacción de escuelas inédito a nivel provincial porque estamos convencidos de que los chicos tienen derecho a estudiar en espacios en condiciones”, señaló el intendente, Martín Insaurralde. El programa ya se llevó a cabo en más de la mitad de los colegios y comprende el armado de nuevos espacios para los alumnos; arreglos de veredas, aulas, frentes, pasillos y oficinas; reparación de filtraciones y humedad en techos y paredes; y redes de agua potable y gas. Por ejemplo, en la Secundaria Nº28 de San José se realizó la construcción de un aula, la ampliación de la dirección y la adecuación de los sanitarios; y en la Técnica Nº9 de Santa Catalina construyeron un playón polideportivo. “Estamos muy contentos con el nuevo playón, donde habrá actividades de recreación para

alumnos y también sumaremos a los vecinos del barrio”, expresó el director de la Técnica N°9, Guillermo Lafferriere.

El plan de trabajos también llegó a las primarias N°18 (Albertina), Nº21 (Lomas Oeste), Nº26 (Parque Barón), Nº30 (Banfield Este), Nº32 (Temperley Este), Nº34 (Llavallol Sur), Nº42 (Llavallol Norte); las secundarias N°3 (Turdera), Nº6 (Banfield Este), Nº9 (Budge), Nº10 (Parque Barón), Nº11 (Fiorito), Nº12 (Banfield Oeste); la Técnica N°7; y los CECs N°801 (Banfield Oeste) y N°805 (Fiorito). Luego de una planificación a partir del diálogo directo entre la Subsecretaría de Educación y los directivos de los establecimientos, las cuadrillas visitan cada CONEXIONES DE GAS. El Municipio comenzó con importantes obras en los establecimientos para proveerlos nuevamente de gas y poder calefaccionar las aulas. “La Escuela N°9 tiene sus años y es un emblema de Lomas. El deterioro es entendible con el paso del tiempo, sobre todo en lo que respecta a los caños. No es sólo una obra de arreglos sino un recambio importante de conexión, ya que se habían detectado hace tiempo pérdidas de gas y se cortó

el servicio por prevención”, explicaron desde la Subsecretaría de Educación. La Escuela N°507, por su parte, comenzó a funcionar hace poco en el microcentro lomense, ya que antiguamente estaba en Temperley, por lo que no requirió grandes obras de infraestructura. Ambos establecimientos recibieron recientemente ayuda del Municipio para mejorar sus instalaciones, sobre todo la Escuela N°9, donde se repararon las filtraciones de los techos y se realizaron tareas de pintura en todo el establecimiento. Los trabajos de remodelación de la red de gas avanzan en áreas que no afectan al normal funcionamiento de la escuela, por lo que las clases no fueron suspendidas. “Las nuevas instalaciones de gas permitirán normalizar los servicio de cocina y del comedor”, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Viñuales, quien recorrió los edificios. ■