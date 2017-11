Argentina, sin Lionel Messi, afrontará ante Nigeria el último amistoso del año

El seleccionado argentino de fútbol, con la pactada ausencia del capitán y figura, Lionel Messi, afrontará mañana ante Nigeria en Krasnodar, Rusia, el último amistoso del año en su preparación para el Mundial 2018.

El partido se disputará desde las 13.30 en el estadio de Krasnodar, que pertenece al equipo de la primera división rusa, y será televisado en directo por la señal TyC Sports.

El moderno recinto, ubicado al sur de Rusia, a más de 1.300 kilómetros de la capital Moscú, tiene apenas un año pero no fue incluido para ser sede del Mundial del año próximo.

Luego del triunfo del sábado ante Rusia en Moscú por 1-0 con gol de Sergio “Kun” Agüero, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli cerrará la gira por el país anfitrión de la Copa del Mundo con una prueba ante uno de los representantes africanos en el certamen que servirá para observar el funcionamiento sin la máxima figura, el capitán Lionel Messi.

El crack rosarino fue liberado por el cuerpo técnico de disputar el último amistoso del año y recién reaparecerá en la próxima fecha oficial de la FIFA, programada para marzo próximo, con un partido ante Italia en Basilea, próximo a confirmarse para el 23 de ese mes.

Luego de la sufrida clasificación, el entrenador santafesino quedó conforme con la actuación de sus dirigidos en Moscú y consideró que hubo “avances” de cara lo que viene.

“Hay mucho tiempo por delante y tenemos que seguir por este camino”, apuntó Sampaoli, quien está invicto al frente de la “albiceleste” luego de cuatro triunfos y tres empates, entre partidos oficiales y amistosos.

El ex DT del seleccionado chileno también quedó satisfecho con el trabajo defensivo realizado por Germán Pezzella, Javier Mascherano y Nicolás Otamendi, y sería la única línea que no modificaría para el ensayo ante el conjunto africano, ya clasificado para la Copa del Mundo.

Lo que sí cambiará será el arquero, ya que Agustín Marchesín tendrá la posibilidad de ocupar el lugar del inamovible Sergio “Chiquito” Romero.

En el mediocampo, Sampaoli ubicaría a Ever Banega en lugar de Enzo Pérez, mantendría a Matías Kranevitter en el eje central y por izquierda también seguiría Giovanni Lo Celso, quien a pesar de meterse en la lista a último momento conformó al cuerpo técnico.

El cordobés Paulo Dybala volverá a tener una oportunidad luego de haber perdido la titularidad -en parte- por las declaraciones en las que admitió la dificultad que tenía de entenderse con Messi en el campo de juego. Precisamente será el reemplazante del capitán de la Selección nacional.

En la ofensiva, el DT apostará por el ingreso de Cristian Pavón, quien participó de la jugada del gol de Agüero, en reemplazo de Eduardo Salvio, y completará el tridente con el “Kun” y con Angel Di María.

El ex Independiente, goleador histórico de Manchester City de Inglaterra, y tercer artillero del seleccionado argentino, se perfila como el centrodelantero titular de Sampaoli por sobre Darío Benedetto y Mauro Icardi, quien por lesión quedó afuera de la gira.

Nigeria, rival conocido para Argentina ya que compartió la fase de grupos en los mundiales de 1994, 2002, 2010 y 2014, fue el primer clasificado de Africa para el Mundial de Rusia.

Las “aguilas”, que son conducidas por el alemán Gernot Rohr, jugarán por sexta vez la Copa del Mundo.

El conjunto verdiblanco empató el pasado viernes 1-1 con Argelia, como visitante, y cerró la clasificatoria africana como líder del grupo B con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates.

–Posibles formaciones–

Argentina: Agustín Marchesín; Javier Mascherano, Germán Pezzella y Nicolás Otamendi; Ever Banega, Matías Kranevitter y Giovanni Lo Celso; Paulo Dybala; Cristian Pavón, Sergio Agüero y Angel Di María. DT: Jorge Sampaoli.

Nigeria: Francis Uzoho; Abdullahi Shehu, William Ekong, Leon Balogun y Olaoluwa Aina; Mikel John Obi, Wilfred Ndidi, Ogenyi Onazi y Moses Simon; Odion Ighalo y Alex Iwobi. DT: Gernot Rohr.

Hora de comienzo: 13.30 (hora de Argentina)

Estadio: Krasnodar (Rusia)

Arbitro: A confirmar

TV: TyC Sports.