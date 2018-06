Argentina se juega su última chance para seguir en Rusia

La Selección, sin margen de error, deberá ganarle a Nigeria y esperar un empate entre Croacia e Islandia para estar dentro de los 16 mejores.

No queda otra que ganar. Argentina no tiene margen de error y esta martes, desde las 15, deberá vencer a Nigeria en San Petersburgo y esperar que Islandia no le gane a Croacia para terminar como segundo del Grupo D y avanzar a los octavos de final del Mundial de Rusia.

Así, en medio de este panorama delicado, no sólo por lo deportivo sino también por las versiones que circularon en torno a ellos, el plantel argentino vive las horas previas a esta final, pero este lunes disfrutaron de una jornada especial. Un grupo de alrededor de 1000 hinchas argentinos armaron un banderazo en San Petersburgo y fueron alentarlos a la puerta del hotel, en el que esperan el trascendental compromiso.

Y esto, que fue recibido de gran manera por los jugadores, quienes se prendieron con las canciones que entonaron los hinchas, cambió un poco el ánimo este plantel golpeado, sin victorias en Rusia y ninguna idea clara de juego, al margen de las versiones y el supuesto cortocircuito que existe con el entrenador Jorge Sampaoli.

En lo que respecta a la formación, el técnico no confirmó la alineación, aunque está claro que varios históricos volverán al once inicial, como es el caso de Ángel Di María, Marcos Rojo, Éver Banega y Gonzalo Higuaín. La única duda pasa por Enzo Pérez, que tiene una molestia física, o Lucas Biglia.

“Tengo la confianza y la seguridad de que Argentina mañana (por este martes) empieza a vivir este Mundial de otra forma, estoy seguro de que Argentina va a ir por todo y va a dejar todo lo que tenga para lograr la clasificación”, remarcó Sampaoli en la conferencia brindada en el estadio de Krestovski.

Argentina, que todavía no ganó, tiene sólo un punto y se ubica en la última colocación del Grupo D. Arriba se encuentran Croacia, el líder con seis puntos, Nigeria, con tres, e Islandia, con una unidad pero mejor diferencia de gol.

Por eso, en caso de que Argentina e Islandia ganen sus respectivos partidos, el segundo lugar se definirá por diferencia de gol o, en caso de igualdad en todos los ítems, por cantidad de amarillas.

¡VAMOS CROACIA! Ya con su lugar asegurado en los octavos de final, Croacia será juez en la definición del segundo puesto del Grupo D. Es que a las 15 y en Rostov Arena, se medirá con Islandia, que pelea con la Selección por el segundo cupo a la próxima fase.

Islandia, que tiene un punto al igual que Argentina pero cuenta con mejor diferencia de gol (-2 contra -3), no tiene que ganar su partido, ya en caso de igualdad de puntos el segundo puesto por diferencia de gol. Si hay igualdad, pasa el que más goles a favor tenga. Si persiste el empate, se define por amarillas.

POSIBLES FORMACIONES

Argentina: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez o Lucas Biglia, Javier Mascherano, Éver Banega y Ángel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. DT: Jorge Sampaoli.

Nigeria: Francis Uzoho; Bryan Idowu, Wilfred Ndidi, William Ekong y Leon Balogun; Ahmed Musa, Oghenekaro Etebo y John Obi Mikel y Victor Moses; Kelechi Iheanacho y Kenneth Omeruo. DT: Gernot Rohr.

Árbitro: Cuneyt Cakir (Turquía).

Estadio: Krestovski (San Petersburgo).

Hora de comienzo: 15.00 (21.00 de Rusia).

Televisan: TV Pública, TyC Sports y DirecTV.