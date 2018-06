Argentina fue superada por Francia y quedó eliminada

El equipo de Jorge Sampaoli, que planteó muy mal el partido, perdió por 4-3 con Francia y se despidió del Mundial de Rusia en los octavos de final.

Se terminó la ilusión. La Selección Argentina no encontró repuestas, fue más amor propio que otra cosa, y quedó eliminada del Mundial de Rusia en los octavos de final. Francia, con un equipo más rápido y superior, le dio un baño de realidad y lo venció por 4-3, en un partido en el que más allá de la paridad que muestra el resultado, el conjunto europeo fue superior.

La táctica diseñada por Sampaoli no dio el resultado esperado y Messi, en la posición de falso nueve, no encontró un lugar cómodo para moverse, como tampoco Banega, con quien debía asociarse para abrir a la defensa francesa. Y eso no se logró.

En ese contexto, el gol de Griezmann, a los 13 minutos y de penal, luego de una falta que Rojo le cometió a Mbappe, dejó un panorama más favorable para el equipo de Deschamps, ya que en la idea de Sampaoli no había herramientas para tomar el protagonismo y buscar el empate.

Por eso, ese grito francés abrió un nuevo escenario, uno más favorable para los europeos, ya que Argentina, obligado por el resultado, dejó espacios para la velocidad de la línea de volante y los extremos, que jugaron mano a mano con los defensores nacionales y los expusieron bastante.

Sin embargo, cuando todo era confusión y no había una idea clara, con un Messi tirado atrás y sin una referencia de área, apareció Di María con un golazo de otro partido, desde lejos y al ángulo, para meter otra vez en partido al seleccionado.

Así, se renovó la confianza y la ilusión creció. Y el sueño de llegar a los cuartos de final tomó forma en el inicio del complemento, con el gol de Mercado, luego de que le rebotara un remate de Messi y la pelota se metiera pidiendo permiso. Pero sólo por un instante. Francia fue más, lo demostró en los minutos siguientes y en un par de jugadas encaminó el partido a su favor.

A los 12, cuando parecía que el sueño argentino era posible, Pavard, con un golazo de volea al ángulo, le puso un resultado más lógico al trámite y luego Mbappé, que fue la gran figura de la cancha, le dio dos cachetazos a la ilusión argentina y sentenció la historia. A los 19, con un remate bajo dentro del área; después, todavía con el equipo de Sampaoli golpeado, cerró una jugada perfecta por derecha con un remate cruzado y sentenció la historia.

Argentina sintió como el triunfo se le escurría y veía cada vez más complicada la posibilidad de dar vuelta la historia. Todo el esquema que planteó Sampaoli nunca dio resultado, Messi estuvo muy sólo para generar o cerrar las jugadas, Banega fue bien contralado y salvo algunas corridas de Di María, hubo muy poco para soñar con la remontada. Si bien el descuento de Agüero, a los 48, abrió un halo de ilusión y casi lo empata en la última jugada, la realidad muestra que Francia fue más y un justo ganador, con un equipo joven, rápido y que cuando quiso complicó bastante.

FORMACIÓN Y SÍNTESIS

ARGENTINA 3

12| Franco Armani 4

2| Gabriel Mercado 5

17| Nicolás Otamendi 5

16| Marcos Rojo 4

3| Nicolás Tagliafico 5

14| Javier Mascherano 5

7| Éver Banega 4

15| Enzo Pérez 4

22| Cristian Pavón 5

10| Lionel Messi 5

11| Ángel Di María 6

DT| Jorge Sampaoli

FRANCIA 4

1| Hugo Lloris 5

2| Benjamin Pavard 5

4| Raphael Varane 5

5| Samuel Umtiti 5

21| Lucas Hernández 5

6| Paul Pogba 8

13| NGolo Kanté 7

10| Kylian Mbappé 9

7| Antoine Griezmann 7

14| Blaise Matuidi 7

9| Olivier Giroud 6

DT| Didier Deschamps

Goles PT: 13m Griezmann (F), 41m Di María (A). Goles ST: 3m Mercado (A), 12m Pavard (F), 19m y 22m Mbappé (F), 48m Agüero (A). Cambios ST: Al inicio, Fazio por Rojo (A), 20m Agüero por Pérez (A), 29m Meza por Pavón (A) y Tolisso por Matuidi (F), 37m Fekir por Griezmann, 43m Thauvin por Mbappé (F). Amonestados: Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Mercado (A); Matuidi, Pavard, Giroud (F). Árbitro: Alierza Faghani. Estadio: Olímpico Kazán.