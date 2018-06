Una prueba de fuego para Argentina

Desde las 15, la Selección se mide con Croacia, el único líder del grupo. Sampaoli mete mano en el equipo y habrá cambios de jugadores y de esquema.

El margen de error es cada vez menor. El inesperado empate ante Islandia puso a Argentina en una situación límite: hoy ante Croacia deberá ir en busca de un triunfo para no complicar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El elenco nacional no tuvo el mejor inicio en el certamen y frente al que se presumía el rival más accesible apenas sumó un empate. Del otro lado, Croacia logró una actuación sólida frente a Nigeria y fue el único ganador del grupo. Ahora se verán las caras en Nizhni Nóvgorod.

Producto de la débil labor, Jorge Sampaoli decidió patear el tablero y hacer modificaciones en el equipo. Aunque no lo confirmó, es un hecho que al menos tres históricos de este plantel se quedarán fuera del once inicial: Marcos Rojo, Lucas Biglia y Ángel Di María no serán de la partida en esta fecha. Además, el DT también tocó el esquema y jugará con línea de tres en la defensa.

Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Cristian Pavón se sumarán a la formación que arranque el encuentro. La duda pasa por el sector derecho de la media cancha, que contará con la novedad del probable ingreso de Enzo Pérez, raleado inicialmente de la lista de 23, por Maximiliano Meza o Eduardo Salvio, según se anime a romper más por ese sector con este último o tenga más ocupación del espacio con el primero.

Los croatas se apoyan en el mediocampiesta central de Real Madrid Luka Modric, señalado por su entrenador, Zlatko Dalic como “el mejor jugador de la historia del país”, para hacer circular el balón en la media cancha junto al compañero de Messi en Barcelona, Ivan Rakitic, a quienes se suma Ivan Perisic como un enlace que alimenta el apetito goleador de Mario Madzukic, de la Juventus, y al que bien conocen los suplentes Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.

De todos ellos deberá cuidarse Argentina, pero fundamentalmente de sí misma, para no caer en los mismos desaciertos que ante los islandeses, ya que si bien los dos equipos son distintos, las fallas contra los croatas seguramente se pagarán más caras, y el costo de una derrota puede derivar en una eliminación en primera ronda.

FORMACIONES

Argentina: Wilfredo Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio o Maximiliano Meza, Javier Mascherano, Enzo Pérez o Maximiliano Meza y Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Cristian Pavón. DT: Jorge Sampaoli.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren y Ivan Strinic; Marcelo Brozovic, Luka Modric, Milan Badelj e Ivan Rakitic; Ivan Perisic; Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.

Árbitro: Ravsham Irmatov (Uzbekistán).

Cancha: Nizhni Vódgorov.

Hora de inicio: 15 (TV Pública, TyC Sports y DirecTV)