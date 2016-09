Argentina confirmó el equipo de Copa Davis que jugará ante Gran Bretaña

Juan Martín del Potro, Federico Delbonis, Guido Pella y Leonardo Mayer son lo elegidos para enfrentar por semifinales a Gran Bretaña del 16 al 18 de septiembre en Glasgow, Escocia.

Juan Martín del Potro, Fedrico Delbonis, Guido Pella y Leonardo Mayer serán los integrantes del equipo argentino de Copa Davis para enfrentar por semifinales a Gran Bretaña del 16 al 18 de septiembre en Glasgow, Escocia, confirmó Mariano Hood, integrante del cuerpo técnico nacional.

Argentina contará con el regreso de Leonardo Mayer, quien jugó la serie ante Polonia (3-2) y no estuvo frente a Italia (3-1), a raíz de una molestia en el hombro derecho que no le permitió tener continuidad en el circuito. En cambio, no estará el tandilense Juan Mónaco, quien no se encuentra el su mejor momento físico ni tenístico.

El correntino Mayer jugará esta semana el Challenger de Saint Remy, en Francia, sobre superficie rápida, similar a la que encontrará en Glasgow, con la intención de tener una experiencia previa que le facilite su desempeño en la Copa Davis.

Argentina, que tiene una asignatura pendiente con la Davis, puesto que nunca pudo ganarla (fue subcampeón en 1981, 2006, 2008 y 2011), viajará a Glasgow este viernes. La otra semifinal de la Copa Davis 2016 la jugarán Croacia y Francia.

Por su parte, Gran Bretaña confirmó hoy la integración del equipo que recibirá a Argentina con la presencia de Andy Murray, reciente campeón olímpico en Río de Janeiro, como principal carta para alimentar sus aspiraciones de llegar a la final, informó la Federación Británica.

El match se jugará en el Emirates Arena de Glasgow (Escocia), en una superficie dura y techada, y junto a Murray, número dos del escalafón mundial de la ATP, estarán Kyle Edmund, Dan Evans y su hermano Jamie.

Gran Bretaña ganó en 2015 su primera Copa Davis desde 1936 y con el escocés Murray como líder, el equipo aparece como favorito ante Argentina, que tendrá en Juan Martín Del Potro a su máximo referente, indicó DPA.

Murray y Del Potro podrían enfrentarse antes de la Davis, pues ambos están en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y aparecen en la misma parte del cuadro.

El segundo singlista de los británicos saldrá de Evans, 64to. en el escalafón ATP, o Edmund, quien está 84to. Gran Bretaña y Argentina jugaron en cuatro ocasiones en Copa Davis y el equipo albiceleste tiene ventaja pues ganó las últimas tres series.