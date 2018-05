Arboleda quedó en la puerta de Rusia

El arquero de Banfield no fue convocado por José Pekerman para la Selección de Colombia en la Copa del Mundo.

La enorme ilusión del arquero de Banfield por estar en el Mundial de Rusia no alcanzó. Finalmente, José Pekerman –DT de la Selección de Colombia- optó por otras alternativas y Mauricio Arboleda quedó afuera.

El ex entrenador de la Selección Argentina durante el Mundial de Alemania 2006 eligió a David Ospina, Camilo Vargas y José Fernando Cuadrado como representantes bajo los tres palos. Arboleda había formado parte de la primera lista de 35 preconvocados y entrenó algunos días con el plantel mundialista a la espera de decisión que, al final, fue negativa para él.

“Aunque no los pueda seguir acompañando me llevo los mejores recuerdos de este buen grupo. Y de su buen cuerpo técnico. Desde casa siempre estaré haciéndoles fuerza, vamos mi Selección, algún día nos volveremos a ver más maduro y con más experiencia. Gracias a toda esa gente que siempre me apoyó, a la gente de Argentina y de toda Colombia, en especial a todo Nariño y un pueblo llamado La Perla del Pacífico, mi Tumaco”, publicó el arquero en su cuenta de la red social Instagram donde unos días atrás había posteado una fotografía con James Rodríguez, otro producto de las Divisiones Inferiores de Banfield.

Ahora entonces será tiempo de vacaciones para Arboleda de cara al regreso al trabajo del plantel de Banfield a mediados de junio pensando en la nueva temporada de la Superliga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.