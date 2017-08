Apuesta fuerte a la pelota

Los Andes realiza muchos trabajos con balón en la pretemporada en Balcarce, con el fin de mezclar la preparación física con la futbolística.

El plantel de Los Andes trabaja desde el lunes doble turno en Balcarce para intensificar la preparación física. Y busca la mejor puesta a punto, dándole mucho valor a los trabajos con pelota, mentalizados en darle forma al once ideal del técnico Sergio Rondina. La planificación que realizó el cuerpo técnico del Milrayitas se centró en mezclar los trabajos físicos con ejercicios con balón. A eso, le suma muchos trabajos tácticos para afianzar algunos movimientos, entender la idea de juego del DT y consolidar un equipo titular. En estos aspectos pusieron el foco durante los primeros tres días de entrenamientos en las sierras, donde el plantel trabaja en doble turno e intensifica su preparación. Por este motivo, el cuerpo técnico no realizará amistosos en Balcarce, ya que quiere aprovechar esta semana para que el plantel se acople, los jugadores se conozcan, corrijan errores y consoliden el posible once titular para el debut ante Deportivo Morón. Todo lo trabajado se empezará a ver en los amistosos que dispute el equipo una vez de regreso en Buenos Aires. ■