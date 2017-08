Ante Defensa, Temperley busca el pase a los octavos

El Gasolero se medirá ante el Halcón por los 16avos de final del torneo federal y buscará meterse por primera vez en zona de definiciones. La pretemporada llegó a su fin y Temperley iniciará la competencia oficial. Desde las 18, se medirá contra Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio de Racing y buscará arrancar con una alegría la nueva temporada. Después de una exigente pretemporada y de probar el equipo con cinco amistosos, el Gasolero intentará meterse -por primera vez en su historia- en los octavos de final de la competencia, en lo que será su primer gran desafío. A este compromiso, el elenco de Gustavo Álvarez llega tras mostrar un andar irregular en los amistosos de la pretemporada, en los que perdió ante Belgrano, Vélez y Comunicaciones. Justamente, ante el Fortín y el Cartero, el DT puso a su once tentativo, pero no terminó conforme y por eso aún mantiene algunas dudas en el equipo. Recién definirá la formación en las horas previas al partido ante el Halcón. Por su parte, Defensa y Justicia llega a este compromiso con un plantel renovado y con un nuevo cuerpo técnico, luego del buen primer semestre de año con Sebastián Beccacece. Hoy ya no cuenta con gran parte de ese plantel que se destacó y tiene diez caras nuevas, con Nelson Vivas como entrenador del equipo. En la fase de los 32avos de final, el Halcón superó por 3-0 a Sol de Mayo de Viedma, todavía con Beccacece como entrenador, mientras que el Gasolero se impuso por 2-0 a Sportivo Las Parejas, días después de mantener la categoría. Para los dos, será el primer examen de la temporada. Y Temperley quiere aprobarlo.