Angelici: “Lo volvería a hacer si me siento perjudicado”

En conferencia de prensa, el titular Xeneize no mostró arrepentimiento por los audios. Según dijo, fue “para defender los intereses del club”.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se defendió a raíz de las escuchas que se hicieron públicas con un pedido para que el árbitro Germán Delfino “se equivoque lo menos posible” en la previa de un partido con Vélez, clasificatorio a la Copa Libertadores de América que se disputó hace dos años. “No me arrepiento de defender los intereses del club y lo volvería a hacer si me siento perjudicado”, afirmó Angelici en conferencia de prensa, luego de presentar a los dos refuerzos, Agustín Rossi y Junior Benítez. “Boca, antes del partido con Vélez, estaba siendo perjudicado por los árbitros. Contra Ri

ver tuvimos un penal en contra por una mano de (Fernando) Gago que no fue. Y estuvo también la patada de (Lionel) Vangioni que lesionó al “Burrito” (Juan Manuel) Martínez con arbitraje de (Silvio) Trucco. Por eso, no quiero que me favorezcan, pero tampoco que me perjudiquen”, manifestó Angelici ante los periodistas. En otro tramo, el presidente Xeneize afirmó: “No es casual que estas escuchas salgan en este momento cuando se juegan tantos intereses en el fútbol argentino”. La referencia es para los problemas que atraviesa la AFA por los derechos de televisación de los partidos de fútbol. Por otra parte, se confirmó

la lesión de Ricardo Centurión. El volante sufrió una distensión en el psoas izquierdo y tendrá para 20 días de inactividad, por lo cual se perderá el amistoso del próximo sábado ante Aldosivi de Mar del Plata. ■