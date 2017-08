Angelici: “Hablar del regreso de Tevez a fin de año es apresurado”

Más allá de su deseo y del plantel, el dirigente afirmó que la decisión correrá por parte del jugador. Además, dijo que el club no pagará la rescisión y que el Shanghai les debe dinero.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, tiene las cosas bien claras en cuanto a un posible retorno de Carlos Tevez al club de La Ribera. Días después de haberse reunido con el jugador, Angelici reconoció que Boca no pagará la cláusula de salida (podría ser en noviembre), pero también que la decisión es de Tevez. “Hay muchas cosas aún para definir, y están al margen de la amistad y el cariño que siento por Carlos y su familia. Primero hay que conocer su decisión al respecto, y después veremos qué hacemos. Pero si vuelve, tiene que hacerlo al 110 por ciento de su capacidad”, sostuvo el máximo dirigente. El Apache se encuentra en Buenos Aires con un permiso del Shanghai Shenhua, ya que se recupera de una lesión, pero con la condición de estar regresando a China antes que finalice el mes de agosto.

“Carlitos es un ídolo de Boca y lo queremos mucho, pero hablar del regreso a fin de año es un poco apresurado”, se sinceró Angelici. Boca no acepta el dinero que el club chino pide por la salida de Tevez, considerando que aún le resta cobrar parte de la transferencia realizada en

enero pasado. “Primero tenemos que cobrar lo que nos adeuda el club chino por el pase del jugador, que son algo más US$3 millones. Como ya hay una demora considerable, nuestros abogados hicieron un reclamo formal y aún no tuvimos respuesta. Si no hay una pronta

solución, se hará una presentación ante el TAS”, remarcó Angelici.

SUPERLIGA. De cara al debut frente a Olimpo, el domingo en La Bombonera, el técnico Guillermo Barros Schelotto no podrá contar con el delantero Walter Bou. El ex Gimnasia La Plata sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo durante el precalentamiento en ocasión del amistoso del sábado pasado frente a Cerro Porteño. El entrerriano es la primera alternativa del técnico para reemplazar a Darío Benedetto. Con esta baja, quien integraría el banco de suplentes es Oscar Benítez. Por otra parte, el delantero Cristian Pavón no se entrenó con normalidad por un traumatismo en el pie derecho, pero de todos modos llegará en óptimas condiciones al estreno frente a los bahienses. ■