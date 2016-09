Ambición por el mundo

Por Micaela Gómez

No existe rincón alguno del planeta donde la ambición humana no encuentre un espacio para prosperar. Uno pensaría que existen espacios donde el turismo no es tan atractivo o donde las condiciones climáticas y geográficas dificultarían la intrusión. Hasta hace poco, la Antártida parecía un espacio rico, lleno de vida y naturaleza pero a su vez protegido por su desconocimiento, impenetrable por sus condiciones extremas. No obstante, desde hace un tiempo dejó de ser un lugar únicamente dedicado a la ciencia y pasó a convertirse en el espacio más exótico de turismo. El desierto blanco se extiende por kilómetros al sur del mundo, donde las especies convivían en paz sin la mano del hombre. Pero la delgada línea de la ley que divide lo ilegal de lo permitido ha hecho que empresas encontrasen un vacío legal para instalar alojamientos exclusivos, con servicio de excursiones de lujo, en la Antártida. De esta manera, excéntricos ricos del mundo pueden pasearse por los históricos glaciares e incluso sacarse fotos con pichones de pingüinos sin pensar en el daño que le hacen a la naturaleza.

Por €64 mil, una persona puede pasar ocho días en la inmensa naturaleza polar sin resignar sus lujos, incluso paseando por la colonia de pingüinos emperadores, visitando al Monte Vinsson, además de practicar otras actividades como esquiar, mountain bike, vóley “playero” o turismo aventura. El Príncipe Harry del Reino Unido y la familia real Saudi, como también un empresario de Microsoft fueron algunos de los beneficiados por el “turismo blanco” y realizaron actividades por las cuales los miembros del Programa Antártico Nacional serían exonerados. Mientras tan

to, decenas de científicos viven con lo justo para estudiar las condiciones climáticas, la vida marina y terrestre. Los programas Antárticos Nacionales gastan mucho dinero en el cuidado del ambiente antártico y los estándares son muy altos, hay un extremo cuidado en las evaluaciones de protección ambiental de cada proyecto que se realiza allí. No creo que esté mal el turismo, mientras sea regulado con normas claras para toda la población, sin excesos para quienes poseen el poder o dinero necesario para desdibujar la legislación. ■