Almirón: “El equipo estuvo a la altura de lo que jugaba”

Lanús logró dejar en el camino a The Strongest y acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras la victoria por 1 a 0, Jorge Almirón analizó el trámite del encuentro y destacó el trabajo de sus jugadores. “El equipo no especuló. Tuvimos varias situaciones que llegamos hasta el fondo y no decidimos bien el último pase, pero eso se va a mejorar. El partido estuvo abierto hasta el final que hicimos el gol. Se podría haber tranquilizado mucho más el equipo si se concretaba antes, pero lo buscamos durante todo el partido. El equipo hizo un gran trabajo, estuvo a la altura de lo que jugaba”, expresó el entrenador Granate. Y en esta línea, sumó: “Hay que tener en cuenta que son los primeros noventa minutos después de mucho tiempo. El desgaste y la parte emocionalfísica para nosotros era muy

importante, pero el balance fue muy bueno”. Almirón también hizo referencia a la continuidad de Esteban Andrada en el arco pese a la recuperación de Fernando Monetti, quien era el habitual titular. “Cuando un jugador se lastima siendo titular y tan importante como él, la idea es mantenerle el puesto. Pero él no viene teniendo partidos oficiales y Andrada está pasando por un buen momento. Era un partido de riesgo y por eso fue la decisión. Estaba traicionando mi idea, pero pensé en el equipo. Tenemos un muy buen

plantel en donde todos apoyan y son dos muy buenos arqueros. Monetti necesita tener más minutos para agarrar el ritmo que venía teniendo y hoy hay mucha confianza en Esteban”, aclaró. Por segunda vez en su historia, Lanús jugará esta instancia decisiva de la competencia. En la anterior oportunidad cayó frente a Bolívar de Bolivia. Ahora, enfrentará al ganador del duelo entre San Lorenzo y Emelec. “Ojalá que sigamos avanzando. Sabemos que esto recién comienza, pero el equipo está en un gran nivel”, marcó el DT. ■