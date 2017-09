Algo de descanso para Banfield

Luego de vencer el viernes a Atlético Rafaela y avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina, el plantel de Banfield regresó ayer de Formosa y el cuerpo técnico encabezado por el técnico Julio Falcioni decidió darle dos días de descansos.

Los futbolistas del Taladro recién volverán mañana a los entrenamientos en el predio de Luis Guillón, con la cabeza ya puesta en el duelo ante River en el estadio Monumental.

De cara a ese compromiso, el entrenador no tendrá bajas y seguramente repetirá el equipo que le ganó por 4-2 a La Crema por Copa Argentina.

Por eso, en relación al once titular que superó en el inicio de la Superliga a Belgrano, el único cambio sería el ingreso de Remedi, quien no jugó por haber llegado al límite de amarillas, en lugar de Linares.

El plantel trabajará toda la semana el Guillón, con la mente puesta en el Millonario.