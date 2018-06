Tobías Albarracín se pone la de Temperley

El defensor de 33 años y último paso por Quilmes firmó contrato y es el tercer refuerzo del equipo de Gastón Esmerado.

El defensor Tobías Albarracín se convirtió en el tercer refuerzo de Temperley para la próxima temporada de la B Nacional.

El marcador central de 33 años, a quien Esmerado conoce de su paso por Guillermo Brown, firmó esta noche el contrato que lo vinculará por una temporada con el Celeste.

Albarracín jugó la última temporada de la B Nacional en el Cervecero, donde disputó 19 partidos y no convirtió goles. Los únicos partidos en los que no jugó fue ante Guillermo Brown, Brown de Adrogué, Ferro y All Boys.

El defensor recorrió varios clubes a lo largo de su carrera. Inició su camino en Independiente de La Rioja, luego pasó por Guaraní Antonio Franco y después estuvo varios años en Bolivia (Universitario de Sucre, San José y Bolivar). En el medio, un paso por Legia de Varsovia, en Polonia.

Ya en 2013 regresó a la Argentina para jugar otra vez en Guaraní Antonio Franco, donde estuvo dos temporadas, y después recaló en Guillermo Brown y finalmente en Quilmes.

En estos días ya habían firmado contrato el delantero Leandro González y el lateral Sebastián Prieto.