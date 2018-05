Albarracín, a un paso de Temperley

El marcador central tiene encaminada las negociaciones con los dirigentes del Celeste y sería el primer refuerzo de cara a la próxima temporada.

El defensor Tobías Albarracín, de último paso por Quilmes, está muy cerca de Temperley y, de no mediar ningún inconveniente, se transformará en el primer refuerzo del técnico Gastón Esmerado para la próxima temporada de la B Nacional.

El marcador central, a quien Esmerado conoce de su paso por Guillermo Brown, firmaría este miércoles el contrato que lo vinculará por una temporada con el Celeste.

Así lo confirmó Jorge Colas, responsable de la sub-comisión de fútbol, en diálogo con el Show de Temperley (AM 1520). “La única gestión que se avanzó es la de Albarracín. Firmaría el miércoles”, dijo el dirigente.

Albarracín jugó la última temporada de la B Nacional en el Cervecero, donde disputó 19 partidos y no convirtió goles. Los únicos partidos en los que no jugó fue ante Guillermo Brown, Brown de Adrogué, Ferro y All Boys.

El defensor, de 33 años, recorrió varios clubes a lo largo de su carrera. Inició su camino en Independiente de La Rioja, luego pasó por Guaraní Antonio Franco y después estuvo varios años en Bolivia (Universitario de Sucre, San José y Bolivar). En el medio, un paso por Legia de Varsovia, en Polonia.

Ya en 2013 regresó a la Argentina para jugar otra vez en Guaraní Antonio Franco, donde estuvo dos temporadas, y después recaló en Guillermo Brown y finalmente en Quilmes.

