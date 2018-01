Agustín Calleri: “Una camada como la de La Legión es complicado que se repita”

El extenista y hoy candidato a presidente de la AAT comparó el momento actual del tenis nacional con el de su época como jugador y marcó los aspectos en los que la asociación deberá mejorar.

Como tenista, Agustín Calleri llegó a ser número 16 del mundo y formó parte de la mejor camada del tenis argentino, a la que se denominó La Legión, que tuvo jugadores como David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Mariano Zabaleta, Juan Ignacio Chela, Guillermo Cañas, José Acasuso, Juan Mónaco y Mariano Puertas, entre otros. Y hoy, ya alejado de las canchas hace varios años y en otro rol, el extenista cordobés, que formó parte de ese proceso histórico, recordó aquella época de gloria y también se refirió al futuro del tenis argentino.

“En aquel momento, hubo más de 10 jugadores dentro de los 50 mejores y llegamos a tener cuatro top ten. No había país en el mundo que los tuviera. Éramos una potencia. Y hoy veo complicado que esto se repita. No será nada fácil. Para aspirar a eso, hay que cambiar varias cuestiones”, recordó Calleri, quien será el candidato a presidente de Asociación Argentina de Tenis en una lista compuesta por varios exjugadores y que tiene el apoyo de La Legión.

-¿Qué es lo que hay que modificar para conseguirlo?

-El sistema de competencia de menores es muy costoso, mucho más que en nuestra época de juveniles. Y por eso hay que cambiar el sistema de juego porque esto destruirá el tenis de menores.

Hoy los padres hacen un esfuerzo muy grande, costean todos los gastos, y eso lo siente el chico. Lo vive como una presión. Por eso, cuando los resultados no son los mejores, se desaniman y dejan de jugar. A esa edad, el chico se tiene que divertir y hay que trabajar para eso.

-¿Las presiones son muchas?

-Sí, bastante. Muchos padres creen que porque su hijo le pega bien dos o tres veces a la pelota será un Del Potro o Nalbandian y no es así. Es un proceso largo y no es fácil. Entonces, el foco hay que ponerlo en el chico y también en el padre, a quien hay que guiarlo en cómo es la vida de un tenista y cómo debe acompañar. Creo que en eso, los chicos de La Legión, que vivimos todo ese proceso y sabemos lo que se necesita, podemos ser de gran ayuda.

-¿Qué los motivó a presentar lista en las elecciones?

-Hay un problema dirigencial. En el último balance, comprobamos irregularidades que no pueden pasar. Eso nos motiva y nos da la razón de que debemos involucrarnos. Todos los integrantes de La Legión queremos un cambio y hay un apoyo general.

–¿Cómo nació la idea?

-Hace más un año nos empezamos a juntar, intercambiamos opiniones y coincidimos en que la AAT no es la queremos ni la que pretendemos. Necesita un cambio generacional y sentimos la necesidad de devolverle algo al tenis. A partir de ahí, nos juntamos con dirigentes como Tomás (Lynch) y Jorge (Cano) para ver las problemáticas y analizar las posibles soluciones. Así trabajamos en la candidatura, que hoy está muy firme.

-¿Qué debe cambiar la AAt?

-La asociación tiene que acercarse a las distintas entidades. El acompañamiento es fundamental. No lo mismo que un club sólo vaya a pedir algo a que lo haga la asociación en su representación. Tiene otra fuerza. El club se tiene que sentir respaldado y a eso apuntamos. Los clubes y las federaciones del interior son pilares de AAT y hay que solucionar sus emergencias.

-¿Dónde hay que poner el foco de cara al futuro?

-Debemos ayudar a que los clubes tengan más socios y haya más chicos y veteranos en la cancha. Para eso, hay que tener un torneo de interclubes digno, con competencia todos los fines de semana, especialmente para los menores, con la idea de que tengan mayor sentido de pertenencia por su club. Hay que motivar a los chicos y darles incentivo.

-¿La obtención de la davis no ayudó en ese sentido?

-Si bien fue grandioso conseguirla, no hubo ningún desarrollo económico ni deportivo. No supieron gestionar. Se ganó la Copa Davis y se fueron los sponsors. También disminuyó la cantidad de asociados y eso es porque se trabajó mal. A nosotros nos preocupa y por eso buscamos un cambio. No hay que ser Davis dependiente