Aguirre: “Nuestro estadio deberá ser una fortaleza”

El defensor Gastón Aguirre se mostró satisfecho por el rendimiento que mostró Temperley en el triunfo del lunes ante Patronato de Paraná y remarcó que el plantel “necesitaba arrancar con un triunfo así” para descontarle unidades a un rival directo en la lucha por mantener la categoría. “Necesitábamos arrancar así, empezar con un triunfo y haciéndonos fuertes de local ante un rival directo, que tiene grandes jugadores. Sabíamos que era un partido de seis puntos, y por suerte supimos jugarlos y logramos llevar a la práctica el esquema que veníamos trabajando”, comentó Aguirre, el gran referente del plantel. La felicidad por los tres puntos no solo se debe a que vencieron a un rival directo en la lucha por no descender, sino que además comenzaron el torneo con un triunfo de local, algo que para el grupo será fundamental para mantener la categoría. Y Aguirre lo tiene claro. Por eso, no dudó en asegurar: “Tenemos que volver a ser el Temperley que fuimos en su momento, donde marcamos una diferencia en nuestra cancha y ganamos la mayoría de los partidos. Debemos transformar a nuestro estadio en una fortaleza. El lunes dimos el primer paso y eso es muy importante”. Respecto al desarrollo del juego, el Tonga señaló que el equipo pudo plasmar en la cancha la idea de juego que trabajaron con el entrenador Carlos Mayor durante la pretemporada, aunque reconoció que aún hay aspectos por corregir. “Nosotros sabíamos que podíamos dañar por las bandas, y por suerte salió el encuentro que pensamos. Es verdad que hay cosas por mejorar, pero siempre es mejor hacerlo cuando te acompañan los resultados”, cerró. En la próxima fecha, el Gasolero visitará a Atlético de Rafaela, otro de los equipos apremiados por el promedio. ■